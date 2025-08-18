F1 The Movie: Ποια ταινία ξεπέρασε και έγινε η πρώτη σε εισπράξεις sports movie στην ιστορία του σινεμά

Με παγκόσμιες εισπράξεις που πλησιάζουν τα 600 εκατομμύρια δολάρια, η «F1 Η ΤΑΙΝΙΑ» ξεπέρασε τις προσδοκίες των παραγωγών της.

Στην Ελλάδα έγινε η τρίτη ταινία του 2025 που ξεπέρασε τα 200.000 εισιτήρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στο Top 10 του Box Office, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των συντελεστών της. Ο λόγος για την «F1 Η ΤΑΙΝΙΑ», που έγινε το μεγάλο blockbuster του καλοκαιριού.

Με παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 590 εκατομμυρίων δολαρίων, κάλυψε δύο φορές το μπάτζετ της και αποτελεί εισπρακτική επιτυχία για την εταιρεία παραγωγής. Ξεπερνώντας το Cars 2 του 2011 έγινε η πρώτη αθλητική ταινία σε εισπράξεις, στην ιστορία του κινηματογράφου!

Οι φήμες λένε ότι ήδη οι παραγωγοί εξετάζουν την προοπτική του «F1 The Movie 2».

Thank you for helping #F1TheMovie make history. 🏆🥇



Experience it back in IMAX. Now playing only in theaters. Get tickets now. pic.twitter.com/ZqCGqqHbK4 August 15, 2025

H νέα ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ προβάλλεται στην Ελλάδα από την Tanweer και συνεχίζει να γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, πάρτε μία γεύση από το τρέιλερ με ελληνικούς υπότιτλους.