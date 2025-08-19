Οι πληροφορίες θέλουν τη Hyundai να παρουσιάζει στην έκθεση του Μονάχου το βασικό μοντέλο της οικογένειας Ioniq.

Το «αντίπαλο» των Renault 4 και Volkswagen ID.2 ετοιμάζει η Hyundai. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο προσεχές σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (9-14 Σεπτεμβρίου) η κορεάτικη εταιρεία θα παρουσιάσει το Ioniq 2.

Πρόκειται για ένα crossover μηδενικών ρύπων και το μικρότερο μέλος της οικογένειας αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Ioniq και το αυτοκίνητο που θα... γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στο πιο μικρό Inster και το μεγαλύτερο Kona EV.

Το Hyundai Ioniq 2 θα βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP και θα προσφέρει αυτονομία άνω των 500 χλμ. στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία. Η αρχική τιμή του αναμένεται να είναι κοντά στις 25.000 ευρώ, ώστε να είναι ευθέως ανταγωνιστικό με τα υπόλοιπα μίνι ηλεκτρικά crossover.