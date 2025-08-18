H χώρα της δυτικής Ευρώπης θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ και μάλιστα σύντομα.

Η Πορτογαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή της στο καλεντάρι της Formula 1. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσε ότι το 2027 θα είναι η χρονιά που το Πορτιμάο θα φιλοξενήσει ξανά Grand Prix.

Η χώρα είχε τελευταία φορά αγώνα F1 το 2021, στο Algarve International Circuit. Η πρώτη φορά που έγινε αγώνας στην πίστα ήταν το 2020 λόγω της πανδημίας της Covid-19. Τους δύο αγώνες που έγιναν στο Πορτιμάο τους κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο Λουίς Μοντενέγκρο τόνισε ότι η εμπειρία του Πορτιμάο στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως το MotoGP που φιλοξενείται εκεί από το 2020, αποτελεί απόδειξη της ετοιμότητας της πίστας:

«Μία από τις συνθήκες που συμβάλλουν περισσότερο στην προώθηση της περιοχής είναι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε εξασφαλίσει το MotoGP, την κορυφαία διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στις δύο ρόδες, για το 2025 και το 2026. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε τα πάντα έτοιμα για να επισημοποιήσουμε την επιστροφή της Formula 1 στο Αλγκάρβε το 2027», είπε.

Το οικονομικό κόστος και το όφελος

Ο Μοντενέγκρο αναγνώρισε ότι η διεξαγωγή ενός Grand Prix απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση, ωστόσο υπογράμμισε ότι τα οφέλη υπερκαλύπτουν το κόστος: «Αυτά τα γεγονότα χρειάζονται οικονομική προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά έχουν άμεση οικονομική απόδοση και έμμεσο διαφημιστικό όφελος που, ειλικρινά, αξίζει τον κόπο».

Η ιστορία του Πορτογαλικού GP

Το 2020 ήταν η πρώτη φορά που η Πορτογαλία φιλοξένησε αγώνα Formula 1 μετά το 1996, με το Εστορίλ να αποτελεί την έδρα του GP από το 1984 έως το 1996.

Σε αυτά τα 13 Grand Prix γράφτηκαν ιστορικές στιγμές της F1: