Το Ιλινόι μοίρασε πάνω από 5.000 κλήσεις σε μία μόνο ημέρα

Η «Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα» μετατράπηκε σε πραγματικό σαφάρι της τροχαίας, με χιλιάδες πρόστιμα και εκατοντάδες συλλήψεις.

Η 23η Ιουλίου του 2025 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη χιλιάδων οδηγών στο Ιλινόι των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της ετήσιας καμπάνιας «Speed Awareness Day», οι αρχές της πολιτείας κατέγραψαν εντυπωσιακά – και τρομακτικά για κάποιους – αποτελέσματα: 5.189 κλήσεις σε ένα μόνο 24ωρο. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από 215 οδηγοί την ώρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Από αυτές, οι 3.169 αφορούσαν αποκλειστικά παραβάσεις ταχύτητας, ενώ οι υπόλοιπες 2.020 δόθηκαν για άλλες τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, εκδόθηκαν 4.140 προειδοποιήσεις – 1.688 για ταχύτητα και 2.452 για παραβάσεις όπως μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή απροσεξία στο τιμόνι.

Η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε μόνο στις κλήσεις. Σε διάστημα 4.517 ωρών περιπολίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 248 συλλήψεις, από τις οποίες οι 52 χαρακτηρίστηκαν «ποινικού χαρακτήρα». Ανάμεσά τους έξι οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τέσσερις για χρήση ναρκωτικών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι όπλα, ενώ η αστυνομία κατάφερε να βρει έναν αγνοούμενο με αυτοκτονικές τάσεις και να συλλάβει έναν ύποπτο για διάρρηξη.

Ασφάλεια και... εισπράξεις

Η «Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα» ξεκίνησε το 2016 στο Ιλινόι, όμως με τα χρόνια εξελίχθηκε σε διακρατική εκστρατεία, καθώς συμμετέχουν και άλλες πολιτείες όπως η Ιντιάνα, το Οχάιο, η Μινεσότα, η Μινεσότα, η Μιζούρι και η Νεμπράσκα. Ο στόχος είναι η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν και κάτι ακόμη: την κλίμακα του προβλήματος στους αμερικανικούς δρόμους.

Όπως τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Αρχηγών Αστυνομίας του Ιλινόι, Κένι Γουίνσλοου, «η ημέρα αυτή δεν είναι απλώς καταστολή. Είναι μια πρωτοβουλία που σώζει ζωές, με εκπαίδευση, ορατότητα και αλληλεπίδραση με την κοινότητα».

Αν και ο επίσημος σκοπός είναι η οδική ασφάλεια, πολλοί σχολιάζουν ότι η μέρα έχει εξελιχθεί στο «ετήσιο ταμείο» του Ιλινόι, καθώς τα έσοδα από τα πρόστιμα είναι τεράστια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι σαφές: του χρόνου, όσοι βρεθούν στην πολιτεία αυτήν την ημέρα, καλό θα είναι να θυμούνται ότι το παραμικρό πάτημα του γκαζιού μπορεί να κοστίσει ακριβά.