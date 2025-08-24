Σαν Σήμερα: Η παρθενική νίκη του Αλόνσο στην F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της Formula 1 που είναι μέχρι σήμερα χαραγμένα με έντονα γράμματα στις μνήμες μας πραγματοποιήθηκαν ανά τα χρόνια. Από την εντυπωσιακή μάχη των Στέρλινγκ Μος και Μάικ Χόθορν σε μία εξαιρετική παράσταση του Μίκαελ Σουμάχερ στο Σπα. Επιπλέον, στο GP Ουγγαρίας πριν από 21 χρόνια ο Φερνάντο Αλόνσο έδειξε σε όλους πως πρόκειται για έναν μεγάλο οδηγό ενώ οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Λιούις Χάμιλτον είχαν μία ακόμη επαφή το 2014.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1958, το παρθενικό GP Πορτογαλίας της F1 είχε νικητή τον Στέρλινγκ Μος με Vanwall, με τον έτερο διεκδικητή του τίτλου, Μάικ Χόθορν να τερματίζει δεύτερος. Η ατυχία στοίχισε στον οδηγό της Ferrari, καθώς λίγο πριν το τέλος του αγώνα έχασε τον έλεγχο σε ένα ανηφορικό τμήμα της πίστας και ο κινητήρας του έσβησε. Μάλιστα αναγκάστηκε να οδηγήσει αντίθετα για λίγα μέτρα, προκειμένου να βάλει ξανά μπροστά τον κινητήρα. Εξαιτίας αυτού, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν αρχικά να τον αποκλείσουν από τα τελικά αποτελέσματα λόγω επικίνδυνης οδήγησης, έκβαση που θα έδινε ελπίδες στον Μος για τον τίτλο. Ο ανέκαθεν τζέντλεμαν Στέρλινγκ Μος υπερασπίστηκε τον συμπατριώτη του, οι αγωνοδίκες πείστηκαν και τελικά οι βαθμοί του Χόθορν διατηρηθήκαν, κρατώντας ζωντανή έτσι μια μάχη που έμελλε να κριθεί στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Σαν σήμερα το 1997, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το GP Βελγίου υπό βροχή, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του. Ο αγώνας ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, εξαιτίας νεροποντής που έπληξε απροσδόκητα την πίστα του Σπα, μόλις μισή ώρα πριν την εκκίνηση. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζανκάρλο Φιζικέλα με την Jordan και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μίκα Χάκινεν, με τους αγωνοδίκες λίγο αργότερα να αποκλείουν τον Φινλανδό από τα αποτελέσματα εξαιτίας τεχνικής παράβασης.

Σαν σήμερα το 2003, ο Φερνάντο Αλόνσο κατέκτησε την παρθενική του νίκη στο GP Ουγγαρίας και έγινε ο νεότερος τότε νικητής αγώνα στην ιστορία της F1, σε ηλικία 22 ετών και 104 ημερών. Το ρεκόρ κατείχε ο θρυλικός Μπρους ΜακΛάρεν από το 1959. Ο νεαρός Ισπανός της Renault είχε εκκινήσει από την pole position και κυριάρχησε, αφήνοντας σχεδόν 17 δευτερόλεπτα πίσω την McLaren του Κίμι Ράικονεν. Οι Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ραλφ Σουμάχερ τερμάτισαν στις θέσεις 3 και 4 για την Williams-BMW, ωστόσο όλοι πλην του Αλόνσο έχασαν πολύ χρόνο στην αρχή επειδή είχαν κολλήσει πίσω από τη Jaguar του Μαρκ Ουέμπερ. Η Ferrari είχ έναν κακό αγώνα, καθώς ο Ρούμπενς Μπαρικέλο εγκατέλειψε νωρίς με αστοχία στην ανάρτηση, ενώ ο πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε μόλις 7ος, ολόκληρο γύρο πίσω από τον Αλόνσο.

Σαν σήμερα το 2008, το Ευρωπαϊκό GP της F1 φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στο καινούριο σιρκουί πόλης της Βαλένθια. Η πίστα συνολικά να χαρακτηριζόταν από όμορφες υποδομές και υψηλές ταχύτητες, αλλά το θέαμα που προσέφερε ήταν ιδιαίτερα φτωχό. Ο Φελίπε Μάσα είχε εκκινήσει από την pole position με την Ferrari και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ, διατηρώντας το προβάδισμά του στις δύο φάσεις των pit-stops ώστε να κερδίσει για τέταρτη φορά στη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Λιούις Χάμιλτον και Ρόμπερτ Κουμπίτσα.

Σαν σήμερα το 2014, το GP Βελγίου της F1 έμεινε στην ιστορία για μία ακόμα μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ και Λιούις Χάμιλτον. Οι δυο τους έδιναν μάχη στο δεύτερο γύρο στο σικέιν Λε Κομπ με τον Γερμανό να χτυπά τον Βρετανό σε μία πολύ επιπόλεη κίνηση για προσπέρασμα και του προκάλεσε κλατάρισμα. Τελικά ο Γερμανός τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με τον Βρετανό να εγκαταλείπει λίγους γύρους πριν τον τερματισμό. Με τις ταχύτατες W05 εκτός διεκδίκησης της νίκης, αυτή κατέληξε στην Red Bull Racing του Ντάνιελ Ρικάρντο για τρίτη φορά στη σεζόν, ενώ ο Βάλτερι Μπότας της Williams τερμάτισε τρίτος για το τέταρτο βάθρο του σε 5 αγώνες.

Σαν σήμερα το 2015, ο οδηγός του Indycar, Τζάστιν Ουίλσον, υπέκυψε στα σοβαρά κρανιακά τραύματα που είχε αποκομίσει την προηγούμενη μέρα στον αγώνα του Πόκονο, όπου χτυπήθηκε από το ρύγχος του μονοθεσίου του Σέιτζ Κάραμ που λίγο νωρίτερα είχε καταλήξει στον τοίχο. Ο 37χρονος Βρετανός είχε αγωνιστεί στην F1 το 2003 με τις ομάδες των Minardi και Jaguar, τερματίζοντας μάλιστα 8ος με τη βρετανική ομάδα στο Grand Prix ΗΠΑ της Ινδιανάπολης. Ωστόσο, μια σειρά πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων τον άφησε χωρίς κάθισμα στο τέλος της σεζόν, με τον ίδιο να αναδεικνύεται τελικά στις ΗΠΑ και στα πρωταθλήματα Champ Cars και Indycar.

Φωτογραφίες: f1inthe2010s/X