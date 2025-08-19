Η φημολογία γύρω από τις πρόσφατες συζητήσεις του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας στο εργοστάσιο δεν σταματά.

Ο Λιούις Χάμιλτον έχει καταθέσει στη Ferrari λεπτομερείς αναφορές με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτιώσεις στην SF-25, αλλά και για το μονοθέσιο του 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport. Η σεζόν του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή στη Formula 1 είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τον Βρετανό να παραδέχεται πριν από το GP Βελγίου ότι έχει παραδώσει στη Scuderia αναλυτικά έγγραφα με τις παρατηρήσεις του.

Η εικόνα του στο Σπα αλλά και η απογοητευτική συνέχεια στην Ουγγαρία, όπου δυσκολεύτηκε έντονα στις κατατακτήριες, έφεραν ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα προσαρμογής του στη Ferrari. Ο Χάμιλτον δείχνει αποφασισμένος να μην επαναλάβει την πορεία των Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν τίτλο με τη Scuderia, και πιέζει ήδη για αλλαγές.

To κομβικό σύστημα πέδησης

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, βασικό σημείο του feedback του Χάμιλτον είναι το engine braking. Το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά απ’ ό,τι είχε συνηθίσει στη Mercedes, κάτι που, παρά τις τροποποιήσεις, δυσκολεύει τον ίδιο να βρει την αίσθηση που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους οδηγούς κατά το φρενάρισμα.

Αυτό επηρεάζει την είσοδο στις στροφές αλλά και τη συνολική ισορροπία του μονοθεσίου. Ο Χάμιλτον φέρεται να έχει ζητήσει πληροφορίες για την μονάδα ισχύος του 2026, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ριζικά. Ο ίδιος έχει ήδη παραδεχθεί δημόσια ότι δυσκολεύεται να συνηθίσει τα χαρακτηριστικά της SF-25, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει το ιταλικό μονοθέσιο «εξωγήινο».

Δυσκολίες με το set-up της SF-25

Οι παρατηρήσεις του Χάμιλτον δεν περιορίζονται στο φρενάρισμα. Ο 40χρονος πιλότος στάθηκε και στη συμπεριφορά του μονοθεσίου: Η νέα εμπρός ανάρτηση πρόσφερε μεγαλύτερη ακρίβεια στις στροφές, αλλά έκανε το αυτοκίνητο πιο δύσκολο σε τεχνικά κομμάτια.

Για αντιστάθμιση, έγιναν ρυθμίσεις με μεγαλύτερο βάρος μπροστά, που βελτίωσαν την πρόσφυση αλλά έκαναν το τιμόνι υπερευαίσθητο. Στον προσομοιωτή προσπάθησε να δοκιμάσει διαφορετικά set-ups, όμως η Ferrari δουλεύει με περιορισμένο αριθμό βασικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να μην βρει λύση.

Έτσι, συχνά κατέφυγε σε «μικτές» ρυθμίσεις, συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία (ανάρτηση, αεροτομές), κάτι που δεν πρόσφερε πάντα την ιδανική ισορροπία.

Το ευαίσθητο πίσω μέρος και η σύγκριση με τον Λεκλέρ

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι η σταθερότητα στο πίσω μέρος. Ο Χάμιλτον επιθυμεί ισορροπία ανάμεσα στο εμπρός και στο πίσω μέρος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ προτιμά ένα πιο απρόβλεπτο set-up που δεν αλλάζει εύκολα.

Παρότι η Ferrari θεώρησε αρχικά ότι και οι δύο οδηγοί θα κινούνταν σε παρόμοια κατεύθυνση λόγω της έμφασης στο εμπρός μέρος, τελικά οι απαιτήσεις τους διαφέρουν. Αυτό έχει κάνει πιο δύσκολη την ανάλυση δεδομένων και την εύρεση συμβιβαστικών λύσεων.

Το βλέμμα στο 2026

Οι παρατηρήσεις του Χάμιλτον θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο η Ferrari θα μπορέσει να ενσωματώσει τις ανάγκες και των δύο οδηγών στο μονοθέσιο του 2026, σε μια εποχή που οι νέοι κανονισμοί φέρνουν ριζικές αλλαγές.

Ο Χάμιλτον, πάντως, έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θέλει το νέο μονοθέσιο να είναι προσαρμοσμένο στο οδηγικό του στιλ, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ξανά τον πολυπόθητο 8ο τίτλο.

