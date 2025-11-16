O Γάλλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν... συγκινήθηκε με την πρόσκληση να παραστεί στα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου της Audi F1 Team.

Το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου η Audi αποκάλυψε σε εκδήλωση στο Μόναχο το σχέδιο του μονοθεσίου με το οποίο θα λάβει μέρος το 2026 στο πρωτάθλημα της Formula 1. Για τη γερμανική ομάδα - που διαδέχεται τη Sauber - θα οδηγήσουν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

Δίπλα στο R26 Concept φωτογραφήθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές της Μπάγερν Μονάχου. Η Audi δεν είναι απλά χορηγός της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και μέτοχος από το 2011.

Και ενώ ο Σερζ Γκνάμπρι και ο Αλφόνσο Ντέιβις φόρεσαν αθλητικά παπούτσια, ο Μάικλ Ολίσε εμφανίστηκε με σαγιονάρες, επιλογή που σχολιάστηκε στα social media.