Με έναν εξαιρετικό γύρο ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia πανηγύρισε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Red Bull Ring.

Η μάχη για την pole position του Grand Prix Αυστρίας αποδείχθηκαν συναρπαστικές και άκρως ανατρεπτικές, με κερδισμένους να βγαίνουν οι φίλοι του MotoGP. O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia προκρίθηκε από το Q1, έκανε τον ταχύτερο χρόνο στο Q2 και πήρε την πρώτη του pole position με την ιταλική ομάδα και πρώτη μετά το GP Ινδίας του 2023.

Δεύτερος θα ξεκινήσει τους αγώνες που ακολουθούν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, ενώ την πρώτη σειρά συμπλήρωσε ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής του Ducati. Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε σοβαρό λάθος στο τέλος του Q2, είχε πτώση και αυτό δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει την pole position.

Bez steals the show with his first pole with Aprilia! 😎#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/AchtAVVNKj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025

Q1

H πρώτη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε με τους αναβάτες να ξεχύνονται στην πίστα για τα πρώτα γρήγροα περάσματά τους. Φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν αρκετοί αναβάτες όμως πολλά μπορούσαν να συμβούν σε 15 λεπτά.

Μετά τα πρώτα περάσματα στην κορυφή των χρόνων ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia με το 1:28,409 και δεύτερος ήταν ο teammate του, Χόρχε Μαρτίν.

Στο τέλος όμως ήρθε η ανατροπή με τον Ενέα Μπαστιανίνι να κάνει τον ταχύτερο χρόνο με το 1:28,353 και τον Μάρκο Μπετζέκι να προκρίνεται μαζί του στο Q2. O Λούκα Μαρίνι ήταν 3ος και πίσω τους ακολούθησαν οι Χορχε Μαρτίν, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να έχουν 15 λεπτά στη διάθεσή τους για να γράψουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Μετά τους πρώτους γρήγορους γύρους στην 1η θέση δεν ήταν άλλος από τον Μαρκ Μάρκεθ με χρόνο στο 1:28,220. Δεύτερος ήταν ο αδερφός του, Άλεξ και ο Πέκο Μπανάια ήταν στην 3η θέση.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος του Q2. Οι Μπανάια, Μπετζέκι και Α. Μάρκεθ βγήκαν πιο νωρίς απ’ όλους και αυτό τους βγήκε και με το παραπάνω. Αυτός που ευνοήθηκε περισσότερο ήταν ο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος έγραψε το 1:28,060 και πήρε την pole position.

O Α. Μάρκεθ ήταν 2ος και 3ος ο Μπανάια, με τον Μ. Μάρκεθ να έχει πτώση την κρίσιμη στιγμή για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα και περιορίστηκε στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Μπαστιανίνι, Αλντεγκέρ, Ακόστα, Μορμπιντέλι, Φερνάντεθ, Μιρ, Μπίντερ και Ζαρκό.

Ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

