O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Red Bull Ring.

Οι διακοπές στο MotoGP τελείωσαν, με το FP1 του Grand Prix Αυστρίας να σημάνει την επιστροφή της αγωνιστικής δράσης. Ομάδες και αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τα αναγνωριστικά τους περάσματα και να βρουν ρυθμό πάνω στις μοτοσικλέτες τους.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε η πρώτη διαδικασία του τριημέρου να διεξαχθεί δίχως προβλήματα ή διακοπές.

Μάρκεθ και Ducati έθεσαν τον ρυθμό

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του GP Αυστρίας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse. O Ισπανός έπειτα από μία σειρά διαδοχικών γρήγορων γύρων στο μέσον της διαδικασίας σημείωσε το 1:29,376 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο teammate του, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν 0,310 δλ μακριά από την κορυφή, με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati να ξεκινά ιδανικά το τριήμερο.

Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν γρήγορος από την αρχή και βρέθηκε στην 3η θέση της κατάταξης, ξεπερνώντας τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ακολούθησε άλλη μία μοτοσικλέτα της Ducati, αυτή του Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ 6ος ήταν ο Τζοάν Μιρ της Honda.

O Φάμπιο Κουαρταραρό έφερε τη Yamaha στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Χόρχε Μαρτίν με Aprilia, Πέδρο Ακόστα με KTM και Ενέα Μπαστιανίνι, επίσης με KTM.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Αυτή η διαδικασία θα ορίσει τους 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 MotoGP Αυστρία