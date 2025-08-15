Η Cadillac κοιτάζει προς το μέλλον με το Elevated Velocity (vid)

Κώστας Παστρίμας
Το πρωτότυπο coupe-SUV της Cadillac συνδυάζει την πολυτέλεια με την off-road διάθεση, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το αύριο της μάρκας.

Η Cadillac έκανε την έκπληξη στο Monterey Car Week, παρουσιάζοντας το Elevated Velocity, ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο που παντρεύει τη σχεδίαση coupe-SUV με προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία και ικανότητες πέρα από την άσφαλτο. Με τη χαρακτηριστική fastback οροφή, τις gull-wing πόρτες και τις 24άρες φωτιζόμενες ζάντες, το concept αποπνέει δυναμισμό και πολυτέλεια. Το χρώμα Vapor Blue, με την ψυχρή μεταλλική λάμψη του, ενισχύει τον high-tech χαρακτήρα του.

Cadillac

Το εσωτερικό είναι εξίσου εντυπωσιακό, με διάταξη 2+2 θέσεων και υλικά που συνδυάζουν Nappa δέρμα σε απόχρωση Morello Red, boucle ύφασμα και μεταλλικές λεπτομέρειες. Η καμπίνα δεν περιορίζεται στη στατική πολυτέλεια, αλλά μεταμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού:

– Το Welcome Mode υποδέχεται τον χρήστη με ειδικό φωτισμό και animations στο τιμόνι.
– Το Elevate Mode κρύβει τιμόνι και πεντάλ, δημιουργεί ατμόσφαιρα ευεξίας με αρωματοθεραπεία και υπέρυθρο φωτισμό, ενώ καθαρίζει τον αέρα σε βάθος.
– Το Velocity Mode επικεντρώνεται στην οδήγηση, με ψυχρό λευκό φωτισμό, επαυξημένη προβολή δεδομένων στο παρμπρίζ και πλήρη οδηγική εστίαση.

 

Cadillac

Στο δρόμο, τα προγράμματα e-Velocity, Terra Mode, Sand Vision και Elements Defy δείχνουν την πολυδιάστατη φιλοσοφία του: από σπορ on-road επιδόσεις, σε αυξημένη απόσταση από το έδαφος για χωμάτινες διαδρομές, μέχρι ειδική λειτουργία βελτίωσης ορατότητας σε άμμο ή σκόνη και τεχνολογία αυτοκαθαρισμού του αμαξώματος.

Cadillac

Αν και παραμένει concept, το Elevated Velocity δίνει μια καθαρή εικόνα για το πώς η Cadillac οραματίζεται το μέλλον των premium ηλεκτρικών SUV: οχήματα που δεν θα περιορίζονται στην άσφαλτο, αλλά θα προσφέρουν δυναμική εμφάνιση, υψηλή τεχνολογία και δυνατότητες προσαρμογής σε κάθε περίσταση.

@Photo credits: Cadillac

