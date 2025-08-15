Να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα θέλει ο Βρετανός και να το κάνει με την ομάδα που τον ανέδειξε, τη Mercedes-AMG F1.

Ο οδηγός της Mercedes στη Formula 1, Τζορτζ Ράσελ, παραδέχτηκε πως η μακρά αναμονή για ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει τίτλο τον έχει κάνει «πιο πεινασμένο από ποτέ» για επιτυχία στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο 27χρονος Βρετανός εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes το 2017 και, μετά από τίτλους σε GP3 και F2, θεωρήθηκε ο φυσικός διάδοχος του Λιούις Χάμιλτον. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο απαιτητική.

Μετά από τρεις σεζόν «δανεικός» στη Williams, ο Ράσελ πήρε θέση δίπλα στον Χάμιλτον το 2022, σε μια περίοδο που η Mercedes πάλευε να προσαρμοστεί στη νέα εποχή των κανονισμών του ground effect. Αυτό δοκίμασε την υπομονή του, ειδικά βλέποντας πρώην αντιπάλους του όπως ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι να κατακτούν νίκες με την ανανεωμένη McLaren.

«Θα ήλπιζα ότι θα είχα ήδη μια χρονιά μάχης για τίτλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

See you after the Summer Shutdown 🫶 (still lots of fun content to come, though, don't worry!) pic.twitter.com/mApaNNXOfP — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 8, 2025

Ο Ράσελ πιο… πεινασμένος από ποτέ

Μιλώντας στο Motorsport.com, ο Ράσελ σχολίασε: «Είμαι πιο πεινασμένος από ποτέ να προσπαθήσω να αποδώσω στο μέγιστο. Θα ήλπιζα ότι, επτά σεζόν μετά την είσοδό μου στη F1, θα είχα τουλάχιστον μία χρονιά μάχης για το πρωτάθλημα. Όταν μπήκα στη Mercedes, νομίζαμε ότι κάθε χρονιά θα ήταν μάχη για τον τίτλο. Δυστυχώς, δεν εξελίχθηκε έτσι. Το ίδιο συνέβη και με τον Σαρλ Λεκλέρ. Κανείς δεν θα προέβλεπε πριν δύο χρόνια ότι η McLaren θα έκανε αυτό το βήμα. Ο Λάντο έκανε πέντε χρόνια μαζί τους χωρίς να διεκδικεί τίποτα. Έτσι είναι η F1, πάντα έτσι ήταν. Και αν σκεφτείς τον Μίκαελ Σουμάχερ, ήταν στην πέμπτη του χρονιά με τη Ferrari, στα 30 του, πριν πάρει τίτλο. Εγώ είμαι 27, οπότε έχω ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μου».

It's lights out and away we go (on holiday)🌴 pic.twitter.com/ha2fh85Lvy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 9, 2025

Μία νίκη, έξι βάθρα και… υπομονή

Το 2025, ο Ράσελ έχει ήδη μια νίκη στο 2025 (στον Καναδά) όταν η Mercedes εκμεταλλεύτηκε ιδανικές συνθήκες πίστας για να πάρει διπλό βάθρο με τον ίδιο και τον rookie Κίμι Αντονέλι. Επιπλέον, έχει άλλες πέντε παρουσίες στο βάθρο, η τελευταία με την 3η θέση στην Ουγγαρία πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η βελτίωση της Mercedes στη Βουδαπέστη επιβεβαίωσε ότι η επιστροφή σε παλαιότερη έκδοση της πίσω ανάρτησης ήταν η σωστή απόφαση, αλλά ο Ράσελ τόνισε πως τα προβλήματα δεν περιορίζονται εκεί: «Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια αστοχία στην ανάρτηση, κάτι που δεν λειτούργησε όπως περιμέναμε. Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σε ζεστούς αγώνες. Στην αρχή της χρονιάς ήταν άνοιξη, τώρα καλοκαίρι, και αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας. Νομίζω πως στην αρχή όλα απλώς πήγαιναν υπέρ μας. Είχα τέσσερα βάθρα στους έξι πρώτους αγώνες, αλλά μόνο δύο από αυτά ήταν πραγματικά άξια. Στη Μελβούρνη ο Πιάστρι είχε έξοδο, στο Μαϊάμι μας βοήθησε το VSC. Στην Κίνα το P3 ήταν δίκαιο και το Μπαχρέιν ήταν σπουδαίο αποτέλεσμα. Ίσως η καλύτερη κούρσα της χρονιάς, εκτός από τον Καναδά».