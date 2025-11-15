Η Formula 1 δεν πήρε ακόμα την τελική της απόφαση για μία αλλαγή στους κανονισμούς που θα αλλάξει για πάντα την εικόνα των Grand Prix.

Η συζήτηση για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις των τελευταίων ετών συζητήθηκε επίσημα στην Επιτροπή της Formula 1 (F1 Commission) την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στα κεντρικά της FIA στο Λονδίνο. Τη συνεδρίαση προήδρευσε ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης.

Παρότι η ιδέα έχει διχάσει ομάδες και αναλυτές, δεν απορρίφθηκε. Αντίθετα, συμφωνήθηκε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, καθώς η F1 αναζητά τρόπους ώστε να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα παιχνίδια στρατηγικής στα Grand Prix, ακόμα κι αν το κάνει με τεχνητό τρόπο.

The difference between 2025 and 2007 F1 Pit Stops ⏱️🏎️ pic.twitter.com/z9wjVlR8OE — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) July 28, 2025

Γιατί συζητιούνται τα υποχρεωτικά δύο pit-stops

Μετά από μια σειρά αγώνων όπου οι στρατηγικές ήταν σχεδόν πανομοιότυπες, παρά τις προσπάθειες της Pirelli να διαφοροποιήσει τις γόμες ελαστικών, η ιδέα των δύο pit stops κέρδισε ξανά έδαφος.

Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι θα αναζωογονήσει τους αγώνες, δημιουργώντας περισσότερη αβεβαιότητα και νέα σενάρια μάχης. Ο επικεφαλής της Williams και πρώην επικεφαλής στρατηγικής της Mercedes-AMG F1, Τζέιμς Βόουλς, εξηγεί:

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι πως όλοι θα καταλήξουμε στην ίδια στρατηγική, μέσα με ένα μόνο γύρο διαφορά. Γιατί η υποχρέωση να κάνουμε δύο pit-stops σε οδηγεί εκεί».

Από του ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, συμφωνεί πως η ιδέα χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση: «Έχουμε δει πολλούς αγώνες όπου ένας οδηγός πάει με μία στάση και τον κυνηγάει ο άλλος με δύο στάσεις. Αυτό θα εξαφανιστεί. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά – και το κάνουμε».

A work of art 🤩



Pit stops precision from the McLaren and Ferrari mechanics in Shanghai#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/T3yD38HAY8 — Formula 1 (@F1) March 25, 2025

To αποτυχημένο πείραμα του Μονακό

Φέτος στο Grand Prix Μονακό θεσπίστηκε κανονισμός για δύο υποχρεωτικές στάσεις στα pits. O λόγος που συνέβη αυτό ήταν ώστε να υπάρξει στρατηγική μάχη μεταξύ των ομάδων.

Όμως η αλλαγή αυτή δεν προσέφερε τίποτα αγωνιστικά. Ορισμένοι οδηγοί μάλιστα καθυστερούσαν επίτηδες αντιπάλους τους ώστε να επωφεληθούν οι teammate τους βρίσκοντας κενή πίστα μετά την αλλαγή ελαστικών τους. Αυτό δημιούργησε μία εικόνα, αντίθεση με τις αρχές των αγώνων ταχύτητας.

Τα ελαστικά και πάλι στο προσκήνιο

Η FIA και η Pirelli συζητούν μια πλήρη αναδιαμόρφωση του πώς τα ελαστικά επηρεάζουν τις στρατηγικές.

Η Pirelli δεν προτιμά υποχρεωτικά pit-stops, αλλά ένα σύστημα όπου η διαφορά χρόνου μεταξύ μιας και δύο στάσεων δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρη. Η πρόσφατη δοκιμή με γόμες πολύ διαφορετικής ανθεκτικότητας σε ζωή απέτυχε, μιας και οι ομάδες ακολούθησαν στρατηγική ενός pit-stop.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η FIA ανέφερε ότι εξετάζονται: