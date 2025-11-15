Σαν Σήμερα: O Χάμιλτον ισοφάρισε το ρεκόρ 7 τίτλων του Σουμάχερ (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία θα ταξιδέψουμε σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Στη Formula 1 θα κάνουμε ταξίδια σε Αυστραλία, Βραζιλία και Τουρκία, με τον Λιούις Χάμιλτον να ξεχωρίζει και να γράφει ιστορία. Στο MotoGP, η ανατρεπτική και παράλληλα χαοτική σεζόν του 2020 ολοκληρώθηκε με έναν Ισπανό να παίρνει τον τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1987, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ εκκίνησε το Grand Prix Αυστραλίας από την pole position, έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και πήρε τη νίκη, κάνοντας το «2 στα 2» μετά τη νίκη του στον αμέσως προηγούμενο αγώνα, στην Ιαπωνία. Ο Αυστριακός οδηγός της Ferrari άφησε πίσω του τον Άιρτον Σένα, ο οποίος μετέπειτα αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα λόγω παρανομίας στα πίσω φρένα της Lotus 99T. Έτσι, στη δεύτερη θέση προβιβάστηκε ο Μικέλε Αλμπορέτο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Τιερί Μπουτσέν της Benetton.

Σαν σήμερα το 2015, ο Νίκο Ρόσμπεργκ κέρδισε το Grand Prix Βραζιλίας και σημείωσε τη 13η νίκη της καριέρας του στην F1. Ο Γερμανός άφησε πίσω του τον πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 2020, το Grand Prix Τουρκίας επέστρεψε στο πρόγραμμα της Formula 1 και προσέφερε έναν άκρως ασυνήθιστο αγώνα. Το οδόστρωμα της πίστας της Κωνσταντινούπολης είχε ελάχιστη πρόσφυση και αυτό δυσκόλεψε στο έπακρο τους οδηγούς. Μάλιστα, δημιούργησε ασυνήθιστες καταστάσεις, με τον Λανς Στρολ να κατακτά την πρώτη pole position της καριέρας του. Ο αγώνας διεξήχθη υπό βροχή, με έναν οδηγό να ξεχωρίζει.

Αυτός ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με πολύ φθαρμένα εμπρός ενδιάμεσα ελαστικά κατέκτησε τη νίκη με διαφορά μισού λεπτού, ενώ σε κάποιο σημείο του αγώνα ήταν 20 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Βρετανός κατέκτησε το 7ο και τελευταίο μέχρι σήμερα πρωτάθλημα της καριέρας του, ισοφαρίζοντας τον Μίκαελ Σουμάχερ. Δεύτερος τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρεζ της Racing Point και τρίτος ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ, στο τελευταίο του βάθρο με τη Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στη σεζόν στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι εκκίνησε από την 1η θέση και κατάφερε να πάρει τη νίκη μπροστά από τους Τζακ Μίλερ και Πολ Εσπαργκαρό. Ωστόσο τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στον Ζοάν Μιρ, ο οποίος τερμάτισε στην 7η θέση με τη Suzuki και κατέκτησε το μοναδικό τίτλο της καριέρας του. Επιπλέον η ιαπωνική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Φωτογραφίες: Mercedes/LAT