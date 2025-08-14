Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της CUPRA φέρνει εντυπωσιακή εμφάνιση, κορυφαίες επιδόσεις και καθημερινή ευχρηστία σε μία τολμηρή πρόταση.

Η CUPRA, μόλις έξι χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη SEAT, έχει καταφέρει να χαράξει μια ξεχωριστή πορεία στον κόσμο της αυτοκίνησης. Από τις πρώτες της κινήσεις ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα περιοριζόταν στον ρόλο του «σπορ παραρτήματος» ενός παραδοσιακού κατασκευαστή, αλλά θα δημιουργούσε τη δική της ταυτότητα: δυναμική, τολμηρή και συχνά προκλητική.

Το Tavascan είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της και ταυτόχρονα το πρώτο που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου ως CUPRA, χωρίς να κρύβεται πίσω από υπάρχοντα αμαξώματα άλλων εμπορικών αδελφών. Η coupe-SUV φιλοσοφία του δείχνει ότι η μάρκα δεν φοβάται να μπει σε μια απαιτητική κατηγορία, όπου ο σχεδιαστικός πειραματισμός και η τεχνολογική υπεροχή είναι εξίσου απαραίτητα με την πρακτικότητα.

Η κορυφαία έκδοση VZ -από το «Velocidad», δηλαδή «ταχύτητα» στα ισπανικά- φέρνει στο τραπέζι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η CUPRA αυτή τη στιγμή σε ηλεκτρική απόδοση: 340 ίππους, τετρακίνηση και εμφάνιση που προκαλεί αντιδράσεις όπου κι αν βρεθεί. Δεν είναι, όμως, μόνο οι αριθμοί που μετράνε. Στην περίπτωση του Tavascan VZ, το ερώτημα είναι αν μπορεί να συνδυάσει την εικόνα ενός εντυπωσιακού concept car με την καθημερινή χρηστικότητα που περιμένει κανείς από ένα οικογενειακό SUV.

Τολμηρή ταυτότητα

Η CUPRA έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να ξεφύγει από τις ασφαλείς σχεδιαστικές νόρμες και το Tavascan είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της φιλοσοφίας. Από την πρώτη ματιά, το εμπρός μέρος τραβά το βλέμμα με το χαμηλωμένο «shark nose», ένα καπό που καταλήγει δυναμικά στη χαρακτηριστική κλειστή μάσκα και τα τριγωνικά LED φωτιστικά. Η φωτιζόμενη υπογραφή της μάρκας στο κέντρο δίνει μια high-tech αίσθηση, ενώ οι χαλκόχρωμες λεπτομέρειες λειτουργούν σαν σήμα κατατεθέν της CUPRA, προσθέτοντας μια νότα πολυτέλειας μέσα στη σπορ επιθετικότητα.

Η πλευρική όψη συνδυάζει την coupe κλίση της οροφής με έντονα τονισμένους ώμους και μυώδη πίσω φτερά, δημιουργώντας ένα προφίλ που δεν θυμίζει τυπικό SUV αλλά περισσότερο ένα «φουσκωμένο» hatchback επιδόσεων. Οι ζάντες -διαθέσιμες σε διάμετρο από 19 έως και 21 ίντσες- έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο την αεροδυναμική όσο και την αισθητική, ενώ οι χαλκόχρωμες πινελιές συνεχίζουν το μοτίβο της μάρκας.

Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση είναι εξίσου εκφραστική: μια ενιαία φωτεινή λωρίδα LED ενώνει τα φώτα, δημιουργώντας αίσθηση πλάτους, ενώ το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο κέντρο δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την ταυτότητα του μοντέλου. Ο μεγάλος διαχύτης και τα έντονα νεύρα του προφυλακτήρα συμπληρώνουν την εικόνα ενός αυτοκινήτου που θέλει να ξεχωρίζει σε κάθε περίσταση.

Με διαστάσεις μήκους 4,64 μ., πλάτους 1,86 μ., ύψους 1,61 μ. και μεταξονίου 2,77 μ., το Tavascan τοποθετείται στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας SUV. Ωστόσο, η χαμηλή γραμμή οροφής και η επιθετική στάση το κάνουν να δείχνει πιο «κολλημένο» στο δρόμο, ενισχύοντας τον δυναμικό του χαρακτήρα. Είναι ένα αυτοκίνητο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, είτε κινείται είτε είναι παρκαρισμένο.

Ηigh-tech ατμόσφαιρα με σπορ πινελιές

Μπαίνοντας στο Tavascan VZ, γίνεται αμέσως σαφές ότι η CUPRA ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο που να εντυπωσιάζει όσο και η εξωτερική σχεδίαση. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από έντονες γωνίες, δυναμικές γραμμές και την εκτενή χρήση ambient φωτισμού, ο οποίος διατρέχει οριζόντια το ταμπλό και τις πόρτες, δημιουργώντας μια σχεδόν… θεατρική ατμόσφαιρα τη νύχτα. Το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο τιμόνι είναι μία ακόμα λεπτομέρεια που κεντρίζει το μάτι.

Το ταμπλό κυριαρχείται από την κεντρική οθόνη αφής 15 ιντσών, ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό, με το νέο λογισμικό που δίνει γρήγορη απόκριση και πιο λογική διάταξη μενού από παλαιότερες προσπάθειες του VW Group. Πίσω από το τιμόνι υπάρχει μια ψηφιακή οθόνη 5,3 ιντσών για τα βασικά στοιχεία οδήγησης, ενώ το head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα (στις πλουσιότερες εκδόσεις) προβάλλει πληροφορίες απευθείας στο παρμπρίζ.

Τα υλικά είναι προσεγμένα: η επάνω επιφάνεια του ταμπλό και τα πάνελ των θυρών έχουν μαλακές υφές, ενώ στις πιο χαμηλές περιοχές χρησιμοποιούνται πιο σκληρά πλαστικά, αλλά με υφή που δείχνει ανθεκτική και όχι φθηνή. Οι χαλκόχρωμες λεπτομέρειες στα χειριστήρια, τα πλαίσια αεραγωγών και τις ραφές των καθισμάτων δίνουν την απαραίτητη «υπογραφή» της CUPRA.

Τα καθίσματα τύπου bucket προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη, χωρίς όμως να θυσιάζουν την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Ρυθμίζονται ηλεκτρικά, διαθέτουν μνήμη θέσεων και -στις ανώτερες εκδόσεις- λειτουργίες θέρμανσης και αερισμού. Ο χώρος για τα πόδια και το κεφάλι εμπρός είναι άφθονος, ενώ πίσω δύο ενήλικες κάθονται άνετα ενώ και ο τρίτος δεν θα χρειαστεί να κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις.

Το πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα 540 λίτρων καλύπτει εύκολα τις ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων δημιουργεί επίπεδο δάπεδο και αυξάνει τον χώρο στα 1.490 λίτρα. Δεν υπάρχει χώρος αποθήκευσης μπροστά (frunk), αλλά οι θήκες στην καμπίνα είναι πρακτικές και επαρκείς.

Ηλεκτρική δύναμη με αθλητική ψυχή

Η έκδοση VZ του Tavascan είναι η κορυφαία στην γκάμα και εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες -έναν σε κάθε άξονα- που προσφέρουν τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 340 ίππων, με ροπή που φτάνει τα 545 Nm. Η CUPRA υπόσχεται επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, επίδοση που το φέρνει στο ίδιο επίπεδο με αρκετά θερμικά SUV υψηλών επιδόσεων. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h, όπως συνηθίζεται στα περισσότερα ηλεκτρικά.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει καθαρή χωρητικότητα 77 kWh και είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα, κάτι που συμβάλλει στην καλή κατανομή και στο χαμηλό κέντρο βάρους. Η επίσημη αυτονομία φτάνει έως και τα 517 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP, ενώ σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης μπορείς να υπολογίζεις γύρω στα 400–430 χλμ. με μεικτή χρήση.

Η φόρτιση γίνεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 11 kW, που σημαίνει πλήρη φόρτιση σε περίπου 7 ώρες σε wallbox, ενώ σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως 135 kW μπορεί να φτάσει από 10% στο 80% σε περίπου μισή ώρα.

Η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση, όπως περιμένεις από ένα ηλεκτρικό, αλλά η CUPRA έχει ρυθμίσει την απόδοση έτσι ώστε να μην είναι απότομη στις καθημερινές μετακινήσεις. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα οδήγησης (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual), που αλλάζουν τη χαρτογράφηση των κινητήρων, τη σκληρότητα της ανάρτησης και το βάρος του τιμονιού. Στο πρόγραμμα Cupra, το Tavascan δείχνει όλη του τη δυναμική, με πιο επιθετική απόκριση και σφιχτότερη αίσθηση, χωρίς όμως να γίνεται κουραστικό.

Η τετρακίνηση, χάρη στη χρήση δύο κινητήρων, κατανέμει άμεσα τη ροπή εκεί που χρειάζεται, βελτιώνοντας την πρόσφυση σε γλιστερές επιφάνειες αλλά και τη σταθερότητα στις στροφές. Το βάρος του, που ξεπερνά τους 2 τόνους, γίνεται αισθητό σε έντονες αλλαγές κατεύθυνσης, αλλά η ρύθμιση της ανάρτησης και η χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας βοηθούν να παραμένει εντυπωσιακά ισορροπημένο για την κατηγορία του.

Εκεί που η εικόνα συναντά την ουσία

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, το Tavascan VZ δίνει την αίσθηση ότι έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κάτι παραπάνω από την τυπική εμπειρία ενός ηλεκτρικού SUV. Η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και γόνατα MacPherson εμπρός, σε συνδυασμό με το προσαρμοζόμενο σύστημα DCC (Dynamic Chassis Control), καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τον έλεγχο. Στα προγράμματα Comfort και Range απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, ενώ στο Cupra γίνεται πιο σφιχτή, περιορίζοντας τις κλίσεις και δίνοντας την αίσθηση ενός πιο «δεμένου» αυτοκινήτου.

Στην πόλη, η αθόρυβη λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων και η άμεση ροπή κάνουν κάθε μετακίνηση απλή υπόθεση, ενώ η κάμερα 360 μοιρών και οι αισθητήρες περιμετρικά βοηθούν σημαντικά στο παρκάρισμα, παρά τις μεγάλες διαστάσεις του αμαξώματος. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες, διευκολύνοντας τους ελιγμούς, αλλά αποκτά βάρος και ακρίβεια όσο αυξάνεται η ταχύτητα, δίνοντας σιγουριά σε ανοιχτές στροφές και αυτοκινητόδρομο.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Tavascan VZ παραμένει σταθερό και ατάραχο, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες. Οι θόρυβοι αέρα είναι περιορισμένοι χάρη στη μελετημένη αεροδυναμική, ενώ η ηχομόνωση της καμπίνας κρατά εκτός την πλειονότητα των εξωτερικών ήχων. Η ισχύς είναι άμεσα διαθέσιμη για γρήγορες προσπεράσεις, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση από το σύστημα μετάδοσης.

Σε επαρχιακό δρόμο με διαδοχικές στροφές, η τετρακίνηση αναδεικνύεται: η ροπή κατανέμεται άμεσα στους τροχούς με την καλύτερη πρόσφυση, επιτρέποντας στο βαρύ SUV να κινηθεί με αξιοσημείωτη σβελτάδα. Φυσικά, η μάζα των περίπου 2 τόνων δεν μπορεί να κρυφτεί αν πιέσεις πολύ, αλλά το πλαίσιο και η ανάρτηση συνεργάζονται άψογα για να κρατήσουν τον έλεγχο. Η πέδηση είναι ισχυρή και προοδευτική, ενώ το σύστημα ανάκτησης ενέργειας διαθέτει πολλαπλά επίπεδα, επιτρέποντας σχεδόν «one-pedal driving» στην πιο δυνατή ρύθμιση.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Tavascan VZ καταφέρνει να μεταφέρει στον οδηγό αυτή τη σπορ αίσθηση που υπόσχεται η εμφάνισή του, χωρίς να θυσιάζει την καθημερινή άνεση. Είναι ένα από τα λίγα ηλεκτρικά SUV που μπορείς να απολαύσεις εξίσου σε μια βόλτα με ήπιο ρυθμό ή σε έναν δρόμο με στροφές που σε προκαλεί να πιέσεις λίγο παραπάνω.

Κοστολογείται το συναίσθημα;

Στην ελληνική αγορά, το CUPRA Tavascan διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις: την Entry με 286 ίππους και κίνηση στους πίσω τροχούς, και την κορυφαία VZ με 340 ίππους και τετρακίνηση. Η αρχική τιμή για την έκδοση Entry ξεκινά λίγο κάτω από τις 60.000 ευρώ, ενώ η VZ, με τον πλουσιότερο εξοπλισμό και τις κορυφαίες επιδόσεις, τοποθετείται αισθητά πιο ψηλά, ξεπερνώντας τις 65.000 ευρώ — πάντα πριν από τυχόν κρατικές επιδοτήσεις για ηλεκτρικά.

Από πλευράς εξοπλισμού, ακόμα και η βασική έκδοση είναι πλήρης, με μεγάλη οθόνη infotainment, ψηφιακό πίνακα οργάνων, πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης και ζάντες αλουμινίου. Η VZ προσθέτει το ισχυρότερο σύστημα κίνησης, αναβαθμισμένη ανάρτηση, bucket καθίσματα, head-up display και διακοσμητικά στοιχεία αποκλειστικά για την κορυφαία έκδοση.

Στην πράξη, το Tavascan VZ δεν είναι ένα αυτοκίνητο που στοχεύει να κερδίσει μόνο τον απόλυτο ορθολογιστή που αναζητά απλώς ένα ηλεκτρικό SUV. Είναι ένα μοντέλο που παίζει στο πεδίο του συναισθήματος, για οδηγούς που θέλουν να ξεχωρίζουν και εκτιμούν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τη δυναμική συμπεριφορά, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν ένα premium τίμημα.

Η CUPRA δείχνει με το Tavascan VZ ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό SUV που δεν αρκείται στο να είναι απλώς οικολογικό ή τεχνολογικά προηγμένο. Είναι ένα αυτοκίνητο που διεκδικεί ενεργά την προσοχή σου και, το σημαντικότερο, καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργεί η εμφάνισή του. Για όσους θέλουν το διαφορετικό και είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν, δύσκολα θα υπάρξει πιο ταιριαστή πρόταση στην κατηγορία.