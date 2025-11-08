Η νέα γενιά του Hyundai Santa Fe συνδυάζει plug-in υβριδική τεχνολογία, κορυφαίους χώρους και ρεαλιστική προσέγγιση σε μια κατηγορία που γίνεται ολοένα πιο premium.

Από το 2001 που πρωτοπαρουσιάστηκε, το Hyundai Santa Fe έχει αλλάξει πολλές φορές πρόσωπο, όχι όμως χαρακτήρα. Πάντα ήταν ένα αυτοκίνητο για οικογένειες που ζητούσαν άνεση, χώρο και σιγουριά χωρίς περιττές φιοριτούρες. Σήμερα, στην πέμπτη του γενιά, δείχνει πιο ώριμο από ποτέ και έτοιμο να σταθεί απέναντι στα premium SUV που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν απλησίαστα.

Στιβαρό και λειτουργικό

Αυτό που εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά είναι η αυτοπεποίθηση. Το Santa Fe δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν - δείχνει απλώς τι είναι. Το τετράγωνο προφίλ, οι καθαρές γραμμές και η κάθετη πίσω πόρτα παραπέμπουν περισσότερο σε αμερικανική λογική σχεδίασης, ενώ τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Η» χαρίζουν ταυτότητα και χαρακτήρα. Η εικόνα θυμίζει κάτι από Land Rover, αλλά η εκτέλεση είναι καθαρά Hyundai: στιβαρή, λειτουργική, με λεπτομέρειες που έχουν μελετηθεί. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Open for More» δεν είναι απλώς σύνθημα. Στο Santa Fe μεταφράζεται σε πραγματική αίσθηση όγκου και ευρυχωρίας.

Στο δρόμο, τραβάει τα βλέμματα χωρίς να το επιδιώκει. Οι μεγάλες ζάντες 20 ιντσών, τα κάθετα πίσω φώτα και τα τετραγωνισμένα φτερά του δίνουν μια παρουσία σπάνια για μοντέλο της κατηγορίας του. Δεν είναι όμορφο με την κλασική έννοια, είναι όμως επιβλητικό και ξεχωρίζει. Κι αυτό, ειδικά σε μια αγορά γεμάτη «ανώνυμα» SUV, έχει αξία.

Πολυτέλεια στην πράξη

Ανοίγοντας την πόρτα, βρίσκεσαι μπροστά σε ένα εσωτερικό που δείχνει ακριβό και σε κάποιο βαθμό πολυτελές. Η διπλή κυρτή οθόνη 12,3 ιντσών, τα μαλακά υλικά και οι καθαρές γραμμές δημιουργούν μια καμπίνα ήρεμη και καλοζυγισμένη. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα λειτουργούν όπως περιμένεις: τα βασικά χειριστήρια είναι φυσικά, ο κλιματισμός έχει κουμπιά, ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στο τιμόνι, και έτσι μένει ελεύθερη η κονσόλα για αποθηκευτικούς χώρους. Η Hyundai δεν ανακάλυψε την πολυτέλεια, απλώς την προσγείωσε σε ένα αυτοκίνητο που έχει λογική και πρακτικότητα.

Η αίσθηση ποιότητας είναι υψηλή, αλλά όχι ψεύτικη. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υλικά ή φωτισμούς, αλλά με την αρμονία της διάταξης. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με εξαιρετική ορατότητα, τα καθίσματα άνετα, ενώ η δεύτερη σειρά ρυθμίζεται ηλεκτρικά. Η τρίτη παραμένει περισσότερο για παιδιά ή μικρόσωμους ενήλικες, ωστόσο η πρόσβαση είναι εύκολη και ο χώρος αποσκευών, με 621 λίτρα, είναι από τους κορυφαίους της κατηγορίας. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η κάθετη σχεδίαση δημιουργούν φωτεινή και ευάερη ατμόσφαιρα, ιδανική για μεγάλα ταξίδια.

Υβριδική καρδιά

Κάτω από το καπό συναντάμε τον γνωστό 1.6 T-GDi, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 13,8 kWh, για συνδυαστική ισχύ 253 ίππων. Η μετάδοση είναι αυτόματη, έξι σχέσεων, και στέλνει τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι ομαλή, αθόρυβη και πολιτισμένη, ενώ η μετάβαση από την ηλεκτρική στη θερμική λειτουργία γίνεται σχεδόν αδιόρατα. Δεν είναι φυσικά το SUV που θα σε καθηλώσει με την επιτάχυνση. Το 0-100 km/h σε 9,3 δευτερόλεπτα είναι απλώς ικανοποιητικό και η απόδοση επαρκής για τον χαρακτήρα του.

Αν υπάρχει ένα σημείο όπου το Santa Fe δείχνει λίγο πίσω από τον ανταγωνισμό, αυτό είναι η ηλεκτρική του αυτονομία. Τα περίπου 50 χιλιόμετρα που ανακοινώνει η Hyundai -και που δεν επιτυγχάνονται πάντα στην πράξη- φαντάζουν περιορισμένα, τη στιγμή που σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι ανταγωνιστές έχουν περάσει τα 100. Σε καθημερινές συνθήκες, με λίγη προσοχή στο γκάζι, μπορείς να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, αλλά για κάτι παραπάνω χρειάζεται φόρτιση.

Η κατανάλωση είναι τομέας που εξαρτάται αποκλειστικά από τη συνέπεια του οδηγού στη φόρτιση. Με γεμάτη μπαταρία, το Santa Fe γίνεται πραγματικά οικονομικό, αλλά χωρίς φόρτιση σπάνια θα δεις κάτω από 8 λίτρα/100 km. Στο ταξίδι μπορεί να ανέβει και πάνω από 9, κάτι λογικό για το βάρος του. Το κιβώτιο, πάντως, λειτουργεί εξαιρετικά: αλλάζει γρήγορα, χωρίς την «ελαστική» αίσθηση που έχουν τα CVT, και συνεργάζεται ομαλά με τον ηλεκτροκινητήρα. Το πεντάλ του φρένου έχει φυσική αίσθηση, αν και στις χαμηλές ταχύτητες μπορεί να νιώσεις μια μικρή ασυνέχεια ανάμεσα στην ανάκτηση και το μηχανικό φρενάρισμα - γνώριμο φαινόμενο στα περισσότερα PHEV.

Χαρακτήρας στο δρόμο

Στο δρόμο, το Santa Fe αποδεικνύεται ήσυχο, σταθερό και απρόσμενα ευχάριστο. Η ανάρτηση με τα Frequency Sensitive Control αμορτισέρ κρατά το αμάξωμα υπό έλεγχο χωρίς να θυσιάζει την άνεση, και το τιμόνι έχει την αίσθηση που χρειάζεται για να εμπιστευτείς το μέγεθος. Δεν είναι αυτοκίνητο για να το πιέσεις, αλλά όσο το οδηγείς, εκτιμάς τον πολιτισμένο τρόπο με τον οποίο κάνει τα πάντα. Το βάρος του, φυσικά, δεν κρύβεται –οι 2+ τόνοι είναι πάντα εκεί– αλλά η Hyundai έχει ρυθμίσει σωστά το πλαίσιο, ώστε να μένει προβλέψιμο και σταθερό ακόμα και σε γρήγορες αλλαγές πορείας.

Στην πόλη, η καθημερινότητα μαζί του είναι εύκολη. Η καλή ορατότητα, οι κάμερες 360° και τα συστήματα υποβοήθησης Smart Sense κάνουν τους ελιγμούς απροβλημάτιστους. Το Santa Fe δεν κουράζει ποτέ – κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Τα καθίσματα είναι υποδειγματικά, το ηχοσύστημα Bose γεμίζει τον χώρο με πλούσιο ήχο και το επίπεδο ησυχίας παραπέμπει σε πολύ ακριβότερα SUV.

Η Hyundai συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο

Στο τέλος της μέρας, αυτό που μένει είναι η αίσθηση ωριμότητας. Το Santa Fe δεν είναι εδώ για να εντυπωσιάσει, αλλά για να προσφέρει σιγουριά και πληρότητα σε κάθε επίπεδο. Δεν έχει το σπορ χαρακτήρα των γερμανικών SUV ούτε τη σχεδιαστική κομψότητα των Σουηδών, αλλά εκεί που υπερέχει είναι στην ηρεμία με την οποία κάνει τη δουλειά του. Με τιμή που ξεπερνά ελαφρώς τις 62.000 ευρώ, κινείται πια στην premium πλευρά της αγοράς, και αν αξίζει τα χρήματά του, αυτό εξαρτάται από το πόσο εκτιμάς την ποιότητα ζωής πίσω από το τιμόνι.

Η πέμπτη γενιά του Santa Fe δείχνει πόσο έχει αλλάξει η Hyundai. Από κατασκευαστής «λογικών επιλογών», έχει εξελιχθεί σε εταιρεία που δεν φοβάται να κοντράρει τα μεγάλα ονόματα, προσφέροντας ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία, χώρο, ασφάλεια και πολιτισμένη οδική συμπεριφορά. Κι αν κάτι λείπει, είναι ίσως λίγη περισσότερη συγκίνηση, το συναίσθημα εκείνο που κάνει τον οδηγό να χαμογελά χωρίς λόγο. Αλλά ίσως, τελικά, αυτή η απουσία να είναι και το μυστικό της ωριμότητάς του.