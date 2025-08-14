Για πρώτη φορά το νέο Hypercar που θα πάρει μέρος στο WEC το 2026 βρέθηκε στην πίστα και ακολούθησαν οι ανάλογες φωτογραφίες.

Οι προετοιμασία της Genesis Magma Racing ενόψει της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς συνεχίζονται δίχως διακοπή. Η νέα ομάδα που θα εισέλθει στο WEC το 2026 στην κατηγορία Hypercar πραγματοποίησε το πρώτο της shakedown με το πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο GMR-001.

To πρόγραμμα δοκιμών ξεκίνησε στη Γαλλία και το Πολ Ρικάρ, με το νέο Hypercar να κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα στο περιθώριο του shakedown της κορεατικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και στοχεύει σε αγωνιστικό ντεμπούτο το 2026.

Πίσω από το τιμόνι του GMR-001 ήταν οι επίσημοι οδηγοί της Genesis, Αντρέ Λότερερ και Πίπο Ντεράνι. Αμφότεροι έχουν τεράστια εμπειρία στους αγώνες αντοχής. Οι δύο οδηγοί πέρασαν ώρες στον προσομοιωτή για να καλιμπράρουν το ψηφιακό μοντέλο του GMR-001 και να καθορίσουν ένα βασικό set-up.

O επικεφαλής της Genesis, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου φαίνεται πως κάνουμε καθημερινά πρόοδο κι αυτό ακριβώς οφείλουμε να κάνουμε. Μετά από οκτώ μήνες σχεδιασμού και συζητήσεων, το να βλέπεις ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο να λειτουργεί όπως ακριβώς είχαμε προγραμματίσει είναι απίστευτα συναρπαστικό. Ξεκινάμε παράλληλα και τη μετακόμιση στις νέες εγκαταστάσεις στο Πολ Ρικάρ. Η έναρξη των δοκιμών είναι η στιγμή που ανταμείβεται ο κόπος μας: σχεδιασμός και εξέλιξη σασί, κινητήρα, εξοπλισμός συνεργείου και «χτίσιμο» της ομάδας».

Μετά την πρώτη εξόρμηση σε πίστα, η Genesis Magma Racing ξεκινά ένα γεμάτο πρόγραμμα δοκιμών. Το πρωτότυπο αγωνιστικό θα βρεθεί σε ευρωπαϊκές πίστες, με τα δεδομένα που θα συλλέξουν οι οδηγοί να αναλύονται στο εργοστάσιο και να «δένονται» με τη συνεχή δουλειά στον προσομοιωτή.