O Βρετανός δεν δίνει σημασία στη βαθμολογική κατάταξη του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, καθώς έχει άλλες προτεραιότητες.

Ο Λάντο Νόρις βρίσκεται ξανά στην κορυφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 και πλέον θεωρείται ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο, η αγωνιστική του ανάκαμψη δεν είναι το στοιχείο που τροφοδοτεί την αυτοπεποίθησή του.

Μετά την εγκατάλειψή του στο Grand Prix Ολλανδίας, που έμοιαζε να θέτει τέλος στις ελπίδες του για το πρωτάθλημα, ο Νόρις ανέκαμψε εντυπωσιακά. Κατάφερε να καλύψει διαφορά 34 βαθμών από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος διανύει ένα σερί τεσσάρων αγώνων με κακά αποτελέσματα και μηδέν παρουσίες σε βάθρο. Πλέον, με 3 αγώνες για το φινάλε είναι 1ος στη βαθμολογία με διαφορά 24 βαθμών από τον teammate του.

Είναι ωραία να είσαι στην κορυφή

Στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας, ο Νόρις ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

«Δεν σημαίνει τίποτα προς το παρόν. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι εκεί, αλλά πρέπει να συνεχίσω να προσπαθώ για τη νίκη, τόσο αυτό το Σαββατοκύριακο όσο και στα επόμενα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι πολλοί οι διαθέσιμοι βαθμοί», ανέφερε ο Βρετανός.

Παρότι η πρωτοπορία στη βαθμολογία είναι μια ευχάριστη στιγμή, ο Νόρις επιμένει πως το πραγματικό του κίνητρο είναι αλλού: «Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα, αλλά όταν κάποιος μου το θυμίζει, είναι ωραίο. Το να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση είναι κομμάτι του ονείρου μου, να είμαι οδηγός της Formula 1 και να παλεύω για νίκες. Αυτό το συναίσθημα εξακολουθεί να είναι απίστευτο».

Το μυστικό της επιστροφής στην κορυφή της βαθμολογίας

Η μεγάλη αλλαγή για τον Νόρις δεν ήταν η πρωτοπορία του στη βαθμολογία, αλλά η ψυχολογική του σταθερότητα μετά την απογοήτευση στο Ζάντβορτ. Ο ίδιος πιστεύει πως η νέα του ωριμότητα έχει κάνει τη διαφορά.

«Όταν έχω ένα τριήμερο όπως το προηγούμενο, αποδεικνύω πρώτα στον εαυτό μου ότι μπορώ να κυριαρχήσω σε έναν αγώνα. Είναι ωραίο να θυμίζω στον εαυτό μου τι μπορώ να πετύχω. Δεν είναι ότι έχω κερδίσει έξι ή επτά συνεχόμενους αγώνες, αλλά είμαι πάντα εκεί, πάντα στους βαθμούς. Αυτή η σταθερότητα είναι που μου δίνει την περισσότερη αυτοπεποίθηση τον τελευταίο καιρό».