Ορισμένες πολυπόθητες θέσεις ακόμη είναι κενές ενόψει της επόμενης σεζόν της Formula 1, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Cadillac.

Το 2026 αλλάζει σημαντικά η Formula 1. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί θα αλλάξουν σημαντικά την εμφάνιση των μονοθεσίων, τα οποία θα βασίζονται σε νέα φιλοσοφία αεροδυναμικής. Επιπλέον θα δούμε και μία νέα γενιά μονάδων ισχύος για πρώτη φορά μετά το 2014.

Μέχρι να έρθει όμως η επόμενη σεζόν πρέπει να συμπληρωθεί το παζλ του grid από τις ομάδες. Το 2026 θα πάρουν μέρος 22 οδηγοί, καθώς η είσοδος της Cadillac αυξάνει τον αριθμό των ομάδων από 10 σε 11. Από αυτές τις 22 θέσεις έχουν συμπληρωθεί οι 14 για την ώρα.

Οι σίγουροι του 2026

Οι McLaren, Ferrari, Aston Martin, Haas, Williams και Audi (σημερινή Sauber) έχουν επιβεβαιώσει τις οδηγικές τους συνθέσεις για την επόμενη χρονιά. Καμία από τις παραπάνω δεν σκοπεύει να αλλάξει οδηγό, οπότε όπως τις ξέρουμε φέτος, έτσι θα εμφανιστούν και την επόμενη σεζόν.

Η Red Bull Racing και η Alpine έχουν σίγουρους τους Μαξ Φερστάπεν και Πιέρ Γκασλί για το 2026.

Οι κενές θέσεις του grid

Συνολικά τρεις ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει κανέναν εκ των δύο οδηγών τους για την επόμενη χρονιά. Αυτές είναι οι: Mercedes, Racing Bulls και Cadillac. Στη γερμανική ομάδα περιμένουμε να παραμείνουν οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, ενώ η Red Bull Racing θα αποφασίσει ποιο θα είναι το δίδυμο της Racing Bulls. Όσο για την Cadillac, φαβορί για τις θέσεις είναι οι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ.

Η Red Bull Racing και η Alpine δεν έχουν ακόμη δεύτερο οδηγό για το 2026.