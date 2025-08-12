Η Opel επαναφέρει το όνομα Frontera σε ένα σύγχρονο SUV που συνδυάζει πρακτικότητα, οικονομία και τεχνολογία και που υπόσχεται να φέρει την ήρεμη δύναμη στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Η Opel ξαναφέρνει στη ζωή ένα μοντέλο που για πολλούς ξυπνά μνήμες από μια άλλη εποχή. Το Frontera, που τις δεκαετίες του ’90 και του 2000 συνδέθηκε με την ιδέα της περιπέτειας και της ικανότητας κίνησης εκτός δρόμου, επιστρέφει με εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Σήμερα, οι απαιτήσεις των οδηγών έχουν αλλάξει: η καθημερινότητα επιβάλλει αυτοκίνητα που μπορούν να συνδυάσουν την πρακτικότητα με την τεχνολογία, την οικονομία καυσίμου με την άνεση και τον σχεδιασμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Στη νέα του μορφή, το Frontera δεν επιδιώκει να είναι σκληροτράχηλο 4x4, αλλά ένα ευρύχωρο, μοντέρνο SUV που καλύπτει με άνεση τον ρόλο του οικογενειακού αυτοκινήτου. Η σχεδίασή του ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική γλώσσα της Opel, με καθαρές γραμμές και έντονες λεπτομέρειες, ενώ η αρχιτεκτονική του δίνει έμφαση στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων και στην ευκολία της καθημερινής χρήσης.

Το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε ήταν η πενταθέσια υβριδική έκδοση με τον ισχυρότερο κινητήρα, των 145 ίππων. Το Frontera, όμως, έχει και έναν ακόμα άσο στο μανίκι: στη γκάμα υπάρχει και 7θέσια διαμόρφωση (στην έκδοση GS), για όσους χρειάζονται περιστασιακά τρίτη σειρά καθισμάτων.

Σχεδίαση: Μοντέρνα, γεωμετρική, με μεγάλους χώρους

Η Opel περιγράφει τη σχεδίαση του νέου Frontera ως «Bold & Pure». Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor, ενιαία με τα φωτιστικά σώματα. Στις εκδόσεις GS αυτά είναι Intelli-Lux LED, προσαρμοζόμενα και εξαιρετικά σε απόδοση. Οι γραμμές είναι γεωμετρικές, με έντονες γωνίες, σμιλεμένους θόλους και καθαρές επιφάνειες. Από το πλάι, η ψηλή γραμμή παραθύρων και η σχεδόν επίπεδη οροφή δείχνουν την πρόθεση για μέγιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Στο πίσω μέρος, τα κάθετα φώτα αγκαλιάζουν την πόρτα του πορτμπαγκάζ, ενώ η ονομασία «Frontera» εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα.

Οι διαστάσεις το τοποθετούν στο άνω άκρο της μικρομεσαίας κατηγορίας SUV: μήκος 4.385 χιλ., πλάτος 1.810 χιλ., ύψος 1.660 χιλ. και μεταξόνιο 2.670 χιλ. Το μέγεθος αυτό επιτρέπει ευρύχωρο εσωτερικό και πορτμπαγκάζ, αλλά κρατά το Frontera αρκετά ευέλικτο για αστική χρήση.

Εσωτερικό: Πρακτικότητα, τεχνολογία και απλότητα

Η καμπίνα του Opel Frontera Hybrid αποπνέει μια αίσθηση λιτότητας που συνδυάζεται με τεχνολογικές πινελιές. Το ταμπλό ακολουθεί καθαρές, οριζόντιες γραμμές, με το Pure Panel να κυριαρχεί στις εκδόσεις που το διαθέτουν: δύο οθόνες 10 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το infotainment. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρως ασύρματη (Android Auto, Apple CarPlay), ενώ υπάρχει και ασύρματη φόρτιση για το κινητό. Στη βασική έκδοση, η λύση Smartphone Station μετατρέπει το τηλέφωνο σε κεντρική οθόνη, με ασφαλή τοποθέτηση και χειρισμό από το τιμόνι.

Τα σκληρά πλαστικά κυριαρχούν στο εσωτερικό, ωστόσο, η συναρμογή είναι στιβαρή, χωρίς τριγμούς ή ατέλειες, και η υφή των επιφανειών έχει προσεχθεί ώστε να μην δείχνει φθηνή. Είναι μια συνειδητή επιλογή, που στοχεύει στην αντοχή και στην ευκολία καθαρισμού, κάτι που εκτιμάται σε ένα οικογενειακό SUV που μπορεί να δεχθεί σκληρή χρήση. Μόνο στα σημεία που ακουμπάς συχνά, όπως στα μπράτσα των θυρών, υπάρχει μαλακότερη επένδυση για περισσότερη άνεση.

Η εργονομία είναι σωστά μελετημένη: φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό, λογική διάταξη χειριστηρίων και πολλές θήκες για μικροαντικείμενα. Οι θήκες στις πόρτες χωρούν μπουκάλια 1,5 λίτρου, ενώ η κεντρική κονσόλα διαθέτει δύο ποτηροθήκες και αποθηκευτικό χώρο κάτω από το υποβραχιόνιο.

Τα καθίσματα είναι άνετα και προσφέρουν επαρκή στήριξη, με ρυθμίσεις που καλύπτουν διαφορετικά ύψη και σωματότυπους. Στις πίσω θέσεις, ο χώρος για τα πόδια και το κεφάλι είναι γενναιόδωρος, ακόμη και για ψηλούς επιβάτες. Το πορτμπαγκάζ των 460 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει περίπου τα 1.600 λίτρα. Στην έκδοση GS υπάρχει και η δυνατότητα τρίτης σειράς καθισμάτων, που αυξάνει τη χωρητικότητα σε 7 επιβάτες, με πλήρη αναδίπλωση στο δάπεδο όταν δεν χρειάζεται.

Ανάλογα με την έκδοση, το Frontera προσφέρει από βασικές μέχρι πολύ πλούσιες δυνατότητες. Στη GS συναντάμε πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), όπως προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Το σύστημα Intelli-Lux LED βελτιώνει θεαματικά τη νυχτερινή ορατότητα. Στις εκδόσεις με οθόνη infotainment, υπάρχει ασύρματη συνδεσιμότητα και φόρτιση, καθώς και πολλαπλές θύρες USB-C για όλες τις θέσεις.

Υβριδικό σύστημα: Απλότητα στη χρήση, οφέλη στην πόλη

Το Frontera Hybrid χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων, με απόδοση 136 ίππων, συνδυασμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο e-DCT 6 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς στις πλούσιες εκδόσεις είναι 145 ίπποι, ενώ υπάρχει και έκδοση 110 ίππων. Η μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου 48V (χωρητικότητας 0,89 kWh) φορτίζεται αυτόματα κατά την κίνηση.

Στην έκδοση των 145 ίππων, το Frontera Hybrid επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε περίπου 9,0 δευτερόλεπτα, χρόνος που τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας σε σβελτάδα για υβριδικό SUV. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200 km/h. Εκεί που ξεχωρίζει είναι στην ελαστικότητα και στην άμεση απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, χάρη στη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα.

Στην πράξη, ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον θερμικό σε εκκινήσεις, χαμηλές ταχύτητες και ήπια επιτάχυνση, μειώνοντας την κατανάλωση και κάνοντας την οδήγηση πιο ομαλή. Στην πόλη, με ήπιο ρυθμό, μπορείς να δεις κατανάλωση κοντά στα 6 λ./100 χλμ., ενώ σε ταξίδι θα κινηθείς γύρω στα 7 λ./100 χλμ. Οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 118 γρ./χλμ.

Στο δρόμο: Ήρεμο και προβλέψιμο

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα, το Frontera Hybrid δείχνει τον προσανατολισμό του: να προσφέρει ήρεμη και άνετη μετακίνηση, είτε κινείσαι στην πόλη είτε ταξιδεύεις στον αυτοκινητόδρομο. Η ανάρτηση με γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω έχει ρυθμιστεί με προτεραιότητα την απορρόφηση των ανωμαλιών, χωρίς να αφήνει το αμάξωμα να ταλαντώνεται υπερβολικά. Στην πόλη, το 60άρι προφίλ των ελαστικών στις 17 ίντσες παίζει σημαντικό ρόλο, «στρογγυλεύοντας» λακκούβες και εγκάρσιες κακοτεχνίες. Μόνο σε πιο έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες περνάει λίγη πληροφορία στην καμπίνα, χωρίς όμως να γίνεται ενοχλητική.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και το παρκάρισμα. Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα, αποκτά πιο ουσιαστικό βάρος και δίνει την αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο. Η αίσθηση δεν είναι σπορ, αλλά είναι ακριβής και προβλέψιμη, κάτι που εμπνέει εμπιστοσύνη σε καθημερινές διαδρομές.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Frontera διατηρεί σταθερή πορεία και παραμένει ανεπηρέαστο από πλευρικούς ανέμους, χάρη στο σχετικά φαρδύ μετατρόχιο και στη σωστή αεροδυναμική μελέτη. Οι θόρυβοι κύλισης και αέρα είναι περιορισμένοι, με τον κινητήρα να ακούγεται μόνο όταν ανεβάζει στροφές για έντονη επιτάχυνση. Σε ταξίδι με σταθερή ταχύτητα, η καμπίνα παραμένει ήσυχη και ευχάριστη, ενισχύοντας την αίσθηση ξεκούραστης οδήγησης.

Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, το Frontera δεν κρύβει τον προσανατολισμό του στην άνεση, αλλά κρατά υπό έλεγχο τις κλίσεις του αμαξώματος και προσφέρει καλή πρόσφυση, ακόμη και σε πιο απαιτητικές στροφές. Η συνεργασία του κινητήρα με το e-DCT είναι ομαλή, με το κιβώτιο να επιλέγει σωστά σχέσεις χωρίς δισταγμό.

Τα φρένα έχουν γραμμική απόκριση και καλή αίσθηση στο πεντάλ, με δύναμη που εμπνέει σιγουριά σε όλες τις συνθήκες. Σε συνδυασμό με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και την υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας), το Frontera Hybrid δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι πάντα έτοιμο να σε προστατέψει.

Τιμές και εκδόσεις

Η γκάμα στην Ελλάδα ξεκινά με το Hybrid 110 Edition από 22.900 ευρώ (με τρέχουσα προσφορά), ενώ η ισχυρότερη έκδοση Hybrid 145 ξεκινά από περίπου 23.900 ευρώ για την Edition Plus και φτάνει γύρω στις 28.900 ευρώ για την πλήρη GS. Η ηλεκτρική έκδοση ξεκινά από 26.350 ευρώ (χωρίς επιδότηση). Η 7θέσια διαμόρφωση διατίθεται προαιρετικά στην GS, με μικρή επιβάρυνση.

Το Opel Frontera Hybrid είναι μια πρόταση που πατά γερά στην πραγματικότητα των ελληνικών οικογενειών: πρακτικό, οικονομικό, τεχνολογικά ενημερωμένο και με τιμή που στέκεται ανταγωνιστικά. Στην πενταθέσια μορφή που οδηγήσαμε, ξεχωρίζει για τους χώρους, την άνεση στην πόλη και τη χαμηλή κατανάλωση. Η ύπαρξη 7θέσιας επιλογής το κάνει ακόμη πιο ευέλικτο για όσους έχουν αυξημένες ανάγκες. Δεν διεκδικεί σπορ δάφνες, αλλά κερδίζει σε ηρεμία, ευκολία και πραγματική αξία για τα χρήματα που κοστίζει. Είναι το είδος του αυτοκινήτου που θα σε εξυπηρετεί καθημερινά χωρίς να ζητάει πολλά και δύσκολα βρίσκεις μεγαλύτερο πλεονέκτημα από αυτό.