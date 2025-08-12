Ο Αυστραλός μίλησε ανοιχτά για το πώς έχει προσαρμοστεί στη ζωή του μετά την αποχώρησή του από τη Formula 1, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δίνει προτεραιότητα στην ψυχική του ισορροπία και στις σχέσεις του.

Ο 36χρονος Ντάνιελ Ρικάρντο αποχώρησε ξαφνικά από τη Formula 1 στο δεύτερο μισό της σεζόν του 2024, όταν η τότε AlphaTauri (σ.σ. σημερινή Racing Bulls) τον αντικατέστησε με τον Λίαμ Λόσον μετά το GP της Σιγκαπούρης.

Η πορεία του τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολη: το 2023 έμεινε εκτός αγώνων ως αναπληρωματικός οδηγός της Red Bull Racing, ύστερα από μία απογοητευτική διετία στη McLaren. Η επιστροφή του το 2024 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι.

The Bulls lock horns ⚔️



An unforgettable scrap between Ricciardo and Verstappen in Malaysia#F1 @redbullracing pic.twitter.com/E61T0dET3X — Formula 1 (@F1) February 22, 2025

Σήμερα, ο Ρικάρντο επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η διεθνής οινοποιητική του εταιρεία DR3 Wines και η σειρά ρούχων Enchante. Επιπλέον προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, δείχνοντας πως δεν έχει διάθεση να επιστρέψει σύντομα στους αγώνες.

Η νέα ζωή του Ρικάρντο

Μιλώντας στο συνέδριο Ray White Connect στο Gold Coast της Αυστραλίας, ο Ρικάρντο περιέγραψε τη νέα του καθημερινότητα:

«Δεν ξυρίζω πια το πρόσωπό μου. Η γενειάδα είναι η άνεσή μου αυτή την περίοδο. Φέτος ήταν μια χρονιά αυτογνωσίας. Έζησα για χρόνια αυτήν την τρελή, υψηλών ταχυτήτων ζωή και φέτος βρήκα λίγη ηρεμία», ανέφερε ο Αυστραλός.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αφιέρωσε χρόνο σε δραστηριότητες μακριά από την πίστα: «Έκανα πεζοπορία. Πριν λίγες εβδομάδες ήμουν στην Αλάσκα και –ευτυχώς– δεν με κατασπάραξε κάποια αρκούδα γκρίζλι. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είμαι πέρα από το να είμαι οδηγός αγώνων. Έμαθα να εκτιμώ τα μικρά πράγματα και την αξία της οικογένειας και των φίλων. Πάντα ήμουν φιλόδοξος, αλλά αυτό με έκανε κάποιες φορές εγωιστή. Προσπαθώ να μάθω να είμαι πιο αλτρουιστής και καλύτερος ακροατής».

O Ρικάρντο ξεκίνησε την καριέρα του στη Formula 1 το 2011. Κατέκτησε συνολικά 8 νίκες, 3 pole position, ενώ ανέβηκε 32 φορές στο βάθρο.

