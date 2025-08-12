Δραστικές αλλαγές αναμένεται να προτείνει η Formula 1 στις ομάδες για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα αγωνιστικά τριήμερα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, αποκάλυψε πως σκοπεύει να προτείνει τολμηρές αλλαγές στη μορφή των αγωνιστικών τριημέρων με Αγώνες Σπριντ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εφαρμογής αντίστροφης σειράς εκκίνησης.

Η ιδέα των Αγώνων Σπριντ εφαρμόστηκε το 2021, οι οποίοι διεξάγονται Σάββατο. Πρώτος ήταν στο GP Μεγάλης Βρετανίας εκείνης της σεζόν. Τις πρώτες χρονιές ο αριθμός των σπριντ ήταν τρεις, όμως πλέον διεξάγονται έξι ανά σεζόν.

Οι Αγώνες Σπριντ δεν έχουν κερδίσει το κοινό της Formula 1, με αρκετούς φίλους του σπορ να θεωρούν πως απομακρύνεται από την παραδοσιακή μορφή του σπορ. Επιπλέον η πλειονότητα των σπριντ προσφέρει ελάχιστα από πλευράς θεάματος καθιστώντας τα διαδικαστικά.

Μετά τα σπριντ έρχονται τα αντίστροφα grid

Μιλώντας στο The Race, ο Ντομενικάλι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι Αγώνες Σπριντ και να εξεταστεί η ιδέα της αντίστροφης σειράς εκκίνησης, όπως συμβαίνει ήδη στη Formula 2 και Formula 3.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να επεκτείνουμε δύο πράγματα, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε με τους οδηγούς, τις ομάδες και φυσικά τη FIA. Το πρώτο είναι αν μπορούμε να έχουμε περισσότερους Αγώνες Σπριντ. Το δεύτερο, αν αυτή είναι η σωστή φόρμουλα για να δοκιμάσουμε την αντίστροφη σειρά εκκίνησης, όπως γίνεται σε F2 και F3. Αυτά είναι θέματα συζήτησης. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ωριμότητας ώστε να συζητήσουμε σοβαρά αυτά τα θέματα με τις ομάδες. Οι διαθέσεις για πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση αυξάνονται και είμαι έτοιμος να παρουσιάσω και να συζητήσω όχι μόνο περισσότερα σπριντ… αλλά και νέες ιδέες, νέα format», εξήγησε.

Οι Αγώνες Σπριντ ήρθαν για να μείνουν

Ο Ιταλός τόνισε πως η Formula 1 δεν πρόκειται να καταργήσει τους Αγώνες Σπριντ, αλλά αντίθετα να τους εξελίξει.

«Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, γιατί πιστεύω πως αυτό είναι το σωστό, να ακούμε τους φιλάθλους μας, να δημιουργούμε κάτι νέο και να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθη. Όποιος πιστεύει ότι δεν κάνει λάθη, δεν δοκιμάζει ποτέ κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι, όποιο κι αν είναι το σωστό format, τα σπριντ πρέπει να υπάρχουν. Θα είναι κομμάτι του μέλλοντος», είπε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει Sprint σε κάθε αγώνα όπως συμβαίνει στο MotoGP ο Ντομενικάλι δεν το απέκλεισε, αλλά ξεκαθάρισε ότι χρειάζεται σταδιακή προσέγγιση: «Δεν λέω όχι, αλλά πιστεύω ότι ανάμεσα στα έξι σπριντ και τα 24 της πλήρους σεζόν, πρέπει να κάνουμε ενδιάμεσα βήματα».

