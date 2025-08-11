Στη βρετανική ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορεί να εξελιχθεί μία μάχη για τον τίτλο της Formula 1 ανάμεσα στους δύο οδηγούς της.

Η McLaren βρίσκεται κυριαρχεί φέτος στη Formula 1, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να μονομαχούν για το πρωτάθλημα οδηγών, έχοντας διαφορά μόλις εννέα βαθμών μετά από 14 Grand Prix. H MCL39 έχει αποδειχθεί το ταχύτερο μονοθέσιο του grid, δίνοντάς τους το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Με τους δύο οδηγούς της ομάδας του Ουόκινγκ να μάχονται για τον τίτλο, «ξυπνάνε» μνήμες από το 2007. Τότε οι Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον (σ.σ. στη rookie του σεζόν) πάλευαν για τον τίτλο με τα χρώματα της McLaren όμως η αντιπαλότητά τους εξελίχθηκε σε έχθρα, δημιούργησε τοξικό κλίμα στην ομάδα. Ως αποτέλεσμα έχασαν το πρωτάθλημα από τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari για μόλις 1 βαθμό.

Ελεύθεροι δίχως εντολές οι Πιάστρι και Νόρις

Η φιλοσοφία της McLaren είναι ξεκάθαρη: και οι δύο οδηγοί έχουν το ελεύθερο να αγωνίζονται μεταξύ τους, αρκεί να μην πλήττουν την ομάδα. Παρά τη σύγκρουση στον Καναδά, που οδήγησε στην εγκατάλειψη του Νόρις και τις οριακές μάχες σε Αυστρία και Ουγγαρία, ο «άγραφος νόμος» τηρείται.

Στο Μοντρεάλ, ο Νόρις ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη για το περιστατικό, επιτρέποντας στο θέμα να κλείσει γρήγορα.

Η εικόνα αυτή διαφέρει πολύ από το 2007, όταν η κόντρα Χάμιλτον – Αλόνσο κορυφώθηκε με επεισόδια όπως η περίφημη καθυστέρηση στα pit της Ουγγαρίας, που στοίχισε χρόνο στον Βρετανό.

Η McLaren δεν έχει #1 οδηγό

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν αναγνωρίζει τον κίνδυνο να χαθεί τίτλος από εσωτερική μάχη, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η McLaren δεν πρόκειται να αλλάξει προσέγγιση:

«Έχουμε ένα σύστημα πεποιθήσεων και το τηρούμε. Είμαστε και θα είμαστε πάντα μια ομάδα δύο οδηγών. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες όπως το 2007, όταν οι δύο οδηγοί μας ισοβάθμησαν και χάσαμε το πρωτάθλημα από τον Κίμι για έναν βαθμό. Αν τότε επιλέγαμε ποιον να υποστηρίξουμε, ο άλλος πιθανότατα θα έφευγε. Οι οδηγοί μας έχουν ίση και δίκαιη μεταχείριση. Δεν υπάρχει κάτι στα συμβόλαιά τους που να δίνει προτεραιότητα σε κάποιον, ούτε το έχουν ζητήσει ποτέ», είπε ο Μπράουν.

Ο Αμερικανός τονίζει επίσης ότι το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι εξίσου σημαντικό με αυτό των οδηγών: «Αν διαλέξεις πλευρά, μπορεί να κερδίσεις στον τομέα των οδηγών, αλλά βλάπτεις το κατασκευαστών. Και για εμάς και τα δύο έχουν την ίδια σημασία».

Το 2025 δεν είναι όπως το 2007

Ο Μπράουν παραδέχεται ότι η σύγκριση είναι εύλογη, αλλά υπογραμμίζει και τις διαφορές. Το 2007 ο Αλόνσο ήρθε ως πρωταθλητής, ενώ ο Χάμιλτον ήταν ρούκι. Αντίθετα, τώρα ο Νόρις είναι στην έβδομη του σεζόν, ο Πιάστρι στην τρίτη, και γνωρίζονται καλά.

«Δεν έχει σημασία ποιος είναι πιο παλιός. Και οι δύο μυρίζονται το πρωτάθλημα και ξέρουν ότι μόνο ένας μπορεί να το κερδίσει. Ο Νόρις βλέπει τον Πιάστρι ως τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, αλλά δεν υπάρχει το στοιχείο της ‘ενόχλησης’ που είχε τότε ο Φερνάντο όταν ήρθε ο Λιούις. Τους ρώτησα αν ο teammate τους έχει κάνει ποτέ κάτι που να τους εκνευρίσει. Αμφότεροι οι δύο απάντησαν ‘ποτέ».

