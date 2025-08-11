Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, ο επικεφαλής της Ferrari μίλησε για την ανανέωση της συνεργασίας με τη Scuderia, τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση του Λιούις Χάμιλτον.

Η Ferrari ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Φρεντ Βασέρ για τα επόμενα χρόνια, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Γάλλο να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν. Η συμφωνία, που επεκτείνει το αρχικό τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε πριν αναλάβει την ομάδα το 2023, έρχεται σε μια περίοδο όπου η Scuderia βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Κατασκευαστών, πίσω από τη McLaren και μπροστά από Mercedes και Red Bull.

«Είναι ένα καλό βήμα. Υπήρξαν κάποιες φήμες τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό δεν βοηθά τη σταθερότητα ή τη διάθεση της ομάδας. Τώρα όλα αυτά είναι πίσω μας», τόνισε ο Βασέρ.

Σταθερότητα πριν από τη μεγάλη πρόκληση

Ο Γάλλος επικεφαλής χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία «σημαντικό βήμα» για τη συνοχή της ομάδας, ειδικά ενόψει της τελευταίας φάσης του φετινού πρωταθλήματος και της μεγάλης πρόκλησης του 2026, όταν θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί για σασί και μονάδες ισχύος.

«Έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο και όλοι στην εταιρεία είναι ευθυγραμμισμένοι σε αυτόν. Θέλουμε να κερδίσουμε ξανά και θα βάλουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Έχουμε κάνει ένα καλό βήμα προς τα εμπρός, αλλά χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο για να τα βάλουμε όλα μαζί. Το 2026 είναι μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε.

Χάμιλτον και Λεκλέρ

Ο Βασέρ στάθηκε στην προσαρμογή του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εντάχθηκε φέτος στη Ferrari μετά από σχεδόν 20 χρόνια συνεργασίας με ομάδες που χρησιμοποιούσαν κινητήρες Mercedes.

«Ίσως να υποτιμήσαμε την πρόκληση στην αρχή της σεζόν. Ο Λιούις πέρασε σχεδόν 20 χρόνια στο ίδιο περιβάλλον. Ήταν μια τεράστια αλλαγή για εκείνον – σε κουλτούρα, ανθρώπους, λογισμικό, αυτοκίνητο, σε κάθε πτυχή. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις τελευταίες τέσσερις-πέντε αγωνιστικές έχει επιστρέψει στον ρυθμό του», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, εξήρε τον Σαρλ Λεκλέρ για τη σταθερότητα και την επιμονή του: «Σε μια σεζόν με πολλές δυσκολίες στην αρχή, θα ήταν εύκολο να τα παρατήσει, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Συνέχισε να πιέζει τον εαυτό του και την ομάδα».

Η Ferrari στοχεύει να διατηρήσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα φέτος και να διεκδικήσει νίκες πριν το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η πραγματική ευκαιρία για επιστροφή στη μάχη του τίτλου θα έρθει το 2026, με τον Βασέρ να δηλώνει αποφασισμένος: «Είμαι πραγματικά πεπεισμένος ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση – και θα το καταφέρουμε».