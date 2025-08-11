Mercedes-Benz: Η 600.000ή G-Class βγήκε από τη γραμμή παραγωγής

Η πορεία του θρυλικού off-road συνεχίζεται, με την G-Class να διατηρεί το χαρακτήρα της από το 1979 μέχρι σήμερα.

Το 600.000ό αντίτυπο της θρυλικής G-Class κατασκευάστηκε πρόσφατα στη γραμμή παραγωγής του Graz, στην Αυστρία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το πολυτελές και σκληροτράχηλο SUV της Mercedes-Benz. Το ιστορικό μοντέλο που συμπληρώνει αυτόν τον εντυπωσιακό αριθμό είναι μια G 580 με EQ Technology – η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της G-Class, που ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η συγκεκριμένη G 580 EQ είναι βαμμένη σε obsidian black metallic και διαθέτει στοιχεία εξοπλισμού από την πακέτο MANUFAKTUR. Διατηρεί τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σχεδίαση της σειράς G, ενώ ξεχωρίζει για την τεχνολογία EQ, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με κατανάλωση ρεύματος 30,3–27,7 kWh/100 km (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP) και μηδενικές εκπομπές CO₂.

Η G-Class κατασκευάζεται συνεχώς στο Graz από το 1979 και θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ανθεκτικά μοντέλα της Mercedes-Benz. Η τελευταία γενιά, που παρουσιάστηκε το 2018, συνδυάζει την εμβληματική σχεδίαση με σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ η είσοδος της ηλεκτρικής έκδοσης ενισχύει τη θέση του μοντέλου στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.