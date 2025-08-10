SYM ARCTIC ROUTE 2025 - Με προορισμό το Μόντρεαλ του Καναδά

To μαραθώνιο ταξίδι πάνω σε ένα adventure scooter συνεχίζει το δρόμο της επιστροφής και το επόμενο πέρασμα διασχίζει τον Καναδά από τη Dawson City έως το Τορόντο, με σταθμούς γεμάτους πρόσωπα, τοπία και ελληνικές στιγμές.

Η επιστροφή του SYM ARCTIC ROUTE 2025 προς το Montreal ξεκινά, με τον Κωνσταντίνο Μητσάκη και το SYM ADXTG 400 να διασχίζουν ξανά τον Καναδά, αυτή τη φορά με κατεύθυνση ανατολικά. Από τη Dawson City έως το Τορόντο, το ταξίδι περνά μέσα από γνωστά σημεία της διαδρομής, με σημαντικές συναντήσεις, δυνατές στιγμές και την αποδεδειγμένη αντοχή του adventure scooter της SYMσε καθημερινή χρήση.

Καθώς το ταξίδι του φτάνει στα τελευταία στάδια, ο Κωνσταντίνος Μητσάκης ανέφερε:

«Αποχαιρετώντας την Dawson City, το αξιόπιστο SYM ADXTG 400 ξεκινούσε τη μεγάλη επιστροφή για Montreal. Για να φτάσω όμως στην ανατολική πλευρά της τεράστιας βορειοαμερικανικής χώρας είχα να διανύσω περί τα 6.200 χλμ., με την κόκκινη διαδρομή του χάρτη να ακολουθεί –σε αντίθετη όμως κατεύθυνση– την ίδια ακριβώς πορεία που είχα υιοθετήσει για να φτάσω ως εδώ. Πάμε τώρα ανατολικά. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ταξιδεύοντας κάτω από άστατες καιρικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής DawsonCity–Whitehorse – Edmonton–Regina – Winnipeg – ThunderBay – Toronto, βρέθηκα σχετικά ξεκούραστα στον προθάλαμο του Ανατολικού Καναδά. Καθοδόν, τα εξαίσια ορεινά τοπία των RockyMountains ομόρφυναν τη ματιά μου, αλλά οι βασανιστικές ευθείες των απέραντων πεδιάδων δοκίμασαν τις αντοχές μου».

«Στην πόλη Regina, η αξιολάτρευτη οικογένεια του Γιώργου και της Λίτσας Ντούλια μού ξανάνοιξε την φιλόξενη αγκαλιά της, ενώ στη διάρκεια της διήμερης παραμονής μου δεν έπληξα διόλου: απόλαυσα έναν εξαιρετικό φραπέ στο κατάστημα MIKEL COFFEE (το δεύτερο της αλυσίδας MIKEL COFFEE που λειτουργεί στην Regina), θαύμασα στο μουσείο Royal Saskatchewan Museum τον Τυραννόσαυρο Scotty (τον μεγαλύτερο και γηραιότερο Τυραννόσαυρο του κόσμου), επισκέφθηκα την ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Παύλου, συνευρέθηκα με αρκετούς Έλληνες της τοπικής ομογένειας και άλλαξα (μετά από 14.300 χλμ.) το πίσω ελαστικό του SYM ADXTG 400. Παρεμπιπτόντως, το ελαστικό μού στάλθηκε από το Montreal και ήταν δώρο του επιστήθιου φίλου Νίκο Μανούσο! Nik σε ευχαριστώ πολύ, είσαι αρχηγός».

«Η ξαδέλφη μου Αθανασία Ντάνου εκτέλεσε (και πάλι) χρέη οικοδεσπότη στην πόλη Winnipeg. Έχοντας για συνδαιτυμόνες αγαπημένους συγγενείς και φίλους, γιορτάσαμε την επιστροφή μου από την Αλάσκα με ένα κλασικό ελληνικότατο τραπέζωμα. Και μετά τη Winnipeg, ο χρόνος και ο δρόμος “μ’ έσπρωξαν” στο Τορόντο, που απλώνει τις πολυπολιτισμικές γειτονιές του στη βορινή ακτή της λίμνης Οντάριο. Το SYM ARCTIC ROUTE 2025 είχε μπει πλέον στην τελική φάση του, η οποία προβλεπόταν άκρως συναρπαστική».