Σαν Σήμερα: Πέθανε ο ένας και μοναδικός Έντσο Φεράρι (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Οι αγώνες σε Αυστρία και Ουγγαρία στο πλαίσιο της Formula 1, είναι στο επίκεντρο για μία ακόμη ημέρα, με παγκόσμιους πρωταθλητές να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να κατακτούν νίκες. Επιπλέον θα μάθουμε για το θάνατο ενός ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της αυτοκίνησης και των αγώνων ταχύτητας. Στο MotoGP θα επισκεφτούμε τις πίστες Μπρνο και Red Bull Ring.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1977, η παλιά πίστα του Οστεράιχρινγκ φιλοξένησε ακόμη ένα GP Αυστρίας για τη Formula 1. H βροχόπτωση λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση και το πρόβλημα στον κινητήρα της McLaren του Τζέιμς Χαντ έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Άλαν Τζόουνς της Shadow, o οποίος κατέκτησε την πρώτη του νίκη, εκκινώντας 14ος. Δεύτερος ήταν ο Νίκι Λάουντα της Ferrari και τρίτος ο Χανς-Γιοακίμ Στακ.

Σαν σήμερα το 1983, η εργοστασιακή ομάδα της Renault σημείωσε την τελευταία της νίκη στην F1 πριν αποσυρθεί δύο χρόνια αργότερα, με τον Αλέν Προστ να επικρατεί στο GP Αυστρίας. Δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του, Ρενέ Αρνού της Ferrari, και τρίτος τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ της Brabham.

Σαν σήμερα το 1988, απεβίωσε στο Μαρανέλο της Ιταλίας μια τεράστια προσωπικότητα του motorsport: ο Έντσο Φεράρι. Ο Ιταλός ξεκίνησε την πορεία του στους αγώνες ως οδηγός της Alfa Romeo και σημείωσε μεγάλες επιτυχίες στα Grand Prix της εποχής του, με κυριότερη διάκρισή του το παρθενικό Coppa Acerbo του 1924. Ωστόσο, αποσύρθηκε νωρίς από την οδήγηση για να ιδρύσει το 1929 τη δική του ομάδα υπό την χρηματοδότηση της Alfa Romeo, με το όνομα Scuderia Ferrari. Η ομάδα αυτή επιμελήθηκε τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Alfa Romeo πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και καθιερώθηκε μετά το πέρας του ως αυτόνομος κατασκευαστής. Έκτοτε, η Ferrari άρχισε να μονιμοποιείται ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φίρμες αυτοκινήτων, κατακτώντας 8 τίτλους ως κατασκευαστής στην F1 πριν τον θάνατο του «Il Commendatore». Επίσης κέρδισε δέκα φορές στο Λε Μαν και υπήρξε πρωταθλήτρια στις 12 από τις πρώτες 15 σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC).

Σαν σήμερα το 1994, ο Μίκαελ Σουμάχερ συνέτριψε τον ανταγωνισμό στο GP Ουγγαρίας και ξεπέρασε άνετα τον βασικό του αντίπαλο, Ντέιμον Χιλ, κατά σχεδόν 21 δευτερόλεπτα. Ο Μάρτιν Μπράντλ βρισκόταν καθοδόν για το δεύτερο βάθρο του στη σεζόν αλλά χρειάστηκε να σταματήσει στον τελευταίο γύρο, εξαιτίας ενός προβλήματος στα ηλεκτρικά της McLaren-Peugeot MP4/9. Έτσι ο Γιος Φερστάπεν κατέκτησε το πρώτο βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2011, ο Κέισι Στόνερ εκκίνησε από την τρίτη θέση στο GP Τσεχίας του Μπρνο, προσπέρασε τους Χόρχε Λορένθο και Ντάνι Πεντρόσα και κατέκτησε μια εμφατική νίκη, την έκτη του στη σεζόν. Δεύτερος τερμάτισε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο ενώ ο αείμνηστος Μάρκο Σιμοντσέλι κατέκτησε το πρώτο βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2016, το GP Αυστρίας του MotoGP στο Red Bull Ring έμεινε για πάντα στην ιστορία για την μοναδική νίκη του Αντρέα Ιανόνε στην μεγάλη κατηγορία. Μάλιστα, ο Ιταλός κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά το 2012 και τον αγώνα του Mugello για την κατηγορία Moto2. Παράλληλα έγινε ο πρώτος νικητής για την Ducati πέραν του Κέισι Στόνερ, μετά τον Λόρις Καπιρόσι στο GP Ιαπωνίας του 2007, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη για το ιταλικό εργοστάσιο μετά το 2010. Ο Αντρέα Ντοβιτσιόσο ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση για το 1-2 της εργοστασιακής Ducati και ο Χόρχε Λορένθο κρατήθηκε μπροστά από τον Βαλεντίνο Ρόσι για να κλείσει το βάθρο.

Φωτογραφίες: f1/Χ