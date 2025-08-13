Σαν Σήμερα: Η τιτανομαχία των Μάνσελ και Σένα (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η δράση στο «Σαν Σήμερα» συνεχίζεται δίχως διακοπή και με αγώνες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανά τα χρόνια. Στη Formula 1 πρωταγωνιστούν για μία ακόμη ημέρα οι πίστες σε Αυστρία και Ουγγαρία, με την εμφάνιση του Νάιτζελ Μάνσελ πριν από 33 χρόνια να ξεχωρίζει. Επιπλέον στο MotoGP θα μάθουμε για μία ακόμη μάχη μεταξύ των Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Μαρκ Μάρκεθ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, ο Έμερσον Φιτιπάλντι έφτασε μια ανάσα μακριά από τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στην F1 κερδίζοντας το GP Αυστρίας στο Οστεράιχρινγκ. Ο Βραζιλιάνος της Lotus έκανε το προσπέρασμα για την πρώτη θέση στον 23ο γύρο στον Τζάκι Στιούαρτ, ο οποίος έπεσε έβδομος μετά από ένα πρόβλημα στην πίσω ανάρτησή του. Έτσι, το βάθρο έκλεισε από τους οδηγούς της McLaren, Ντένι Χιουλμ και Πίτερ Ρέβσον.

Σαν σήμερα το 1978, το GP Αυστρίας του παλιού Οστεράιχρινγκ διεκόπη στον 7ο γύρο λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι οδηγοί επέστρεψαν στο grid μετά από σχεδόν μία ώρα, με τον Ρόνι Πέτερσον να είναι στην κορυφή. Εν τέλει έφτασε στη νίκη κρατώντας πίσω του τον Πατρίκ Ντεπαγιέ, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ζιλ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 1989, ο Νάιτζελ Μάνσελ εκκίνησε από την 12η θέση στο GP Ουγγαρίας και πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στην F1. Ο Βρετανός της Ferrari, παρά τον υψηλότατο βαθμό δυσκολίας του Χανγκαρόρινγκ ως προς τις ευκαιρίες για προσπέρασμα, κέρδιζε μεθοδικά έδαφος στην κατάταξη και έφτασε γρήγορα τους πρωτοπόρους. Για ένα διάστημα μάλιστα ήταν δύο δευτερόλεπτα ανά γύρο ταχύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Μετά το πρόβλημα του Ρικάρντο Πατρέζε που τον έριξε εκτός διεκδίκησης της νίκης, στις πρώτες θέσεις ήταν οι Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ. Ο Βραζιλιάνος «παγιδεύτηκε» πίσω από την αργή Onyx του Στεφάν Γιοχάνσον και πιάστηκε στον ύπνο από τον Βρετανό ενώ έβγαινε από την στροφή 3, χάνοντας έτσι την πρωτοπορία και τη νίκη. Το βάθρο έκλεισε από τον Τιερί Μπουτσέν.

Σαν σήμερα το 1995, ο Ντέιμον Χιλ ξεπέρασε κατά 33 δευτερόλεπτα τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ για το 1-2 της Williams στο GP Ουγγαρίας, ενώ ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari έκλεισε το βάθρο ύστερα από μηχανικό πρόβλημα στην Jordan του Ρούμπενς Μπαρικέλο. Ωστόσο, το βασικότερο στιγμιότυπο που ενθυμείται από τους λάτρεις της F1 είναι το τραγελαφικό συμβάν με πρωταγωνιστή τον Τάκι Ινουέ. Ο Ιάπωνας της Footwork είχε εγκαταλείψει νωρίς με αστοχία στον κινητήρα Hart και ετοιμαζόταν να αποτρέψει με έναν κοντινό πυροσβεστήρα μια φωτιά που πήγε να ξεσπάσει. Τελικά χτυπήθηκε από ένα ανυποψίαστο αυτοκίνητο που είχε καταφτάσει με ανθρώπους της πίστας ώστε να τον βοηθήσουν, χωρίς βέβαια να τραυματιστεί ιδιαίτερα.

Σαν σήμερα το 2000, η κορυφή της βαθμολογίας οδηγών της F1 άλλαξε χέρια για πρώτη φορά στη σεζόν, με τον Μίκα Χάκινεν να επικρατεί του Μίκαελ Σουμάχερ στο GP Ουγγαρίας και να τον προσπερνά για 2 βαθμούς. Ο Φινλανδός πρωταθλητής της McLaren έκανε καταπληκτικό πέταγμα στην εκκίνηση από την τρίτη θέση και βρέθηκε μπροστά τόσο από τον Γερμανό της Ferrari, όσο και από τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Σαν σήμερα το 2017, η Ducati επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την έθεταν ως φαβορί στο GP Αυστρίας του MotoGP, με τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο να επικρατεί του Μαρκ Μάρκεθ στον τελευταίο γύρο. Ο Ιταλός μονομάχησε με τον Ισπανό της Honda και τελικά τον κράτησε πίσω του στην τελευταία στροφή του Red Bull Ring, κερδίζοντας στη γραμμή τερματισμού για μόλις 0,176 δευτερόλεπτα. Ο Ντάνι Πεντρόσα ήταν αυτός που συμπλήρωσε το βάθρο.

Φωτογραφίες: thehardcompound/X