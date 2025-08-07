Η αυστριακή ομάδα «σπάει το κεφάλι της» για να μπορέσει να βρει μια σταθερότητα στην απόδοση της RB21 από αγώνα σε αγώνα, όμως αυτό δεν είναι τόσο απλό.

Η Racing Bulls καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν της Formula 1 έχει καταγράψει πιο ανταγωνιστικές εμφανίσεις από το δεύτερο μονοθέσιο Red Bull Racing. Αυτό γινόταν είτε πίσω από το τιμόνι της RB21 ήταν ο Λίαμ Λόσον είτε ο Γιούκι Τσουνόντα.

Ενδεικτικά, η Racing Bulls έχει συγκεντρώσει 45 βαθμούς, τη στιγμή που ο Λόσον δεν βαθμολογήθηκε καθόλου στους δύο αγώνες που αντικατέστησε στη Red Bull, ενώ ο Τσουνόντα έχει μόλις 7 βαθμούς σε 12 Grand Prix.

Heading to the garage from a third person POV 🎮🚶 pic.twitter.com/PEJAGAgDNn — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 7, 2025

Σε 9 περιπτώσεις η δεύτερη Red Bull βρέθηκε πίσω τουλάχιστον από ένα μονοθέσιο της Racing Bulls στις κατατακτήριες (εξαιρουμένων των Αγώνων Σπριντ). Ακόμη και ο Μαξ Φερστάπεν είδε τον πρώην teammate του, Λίαμ Λόσον να τον ξεπερνά σε κατατακτήριες δοκιμές δύο αγώνων στο 2025.

Η Red Bull δεν μπορεί να στηριχθεί στη Racing Bulls

Το Grand Prix Ουγγαρίας αποδείχθηκε καταστροφικό για τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει 9ος δίχως ο αγώνας του να επηρεαστεί από εξωγενή παράγοντα. Ο νέος επικεφαλής των «ταύρων», Λορέν Μεκίς, ρωτήθηκε από το Sky Sports αν η νέα ομάδα του θα μπορούσε να αντλήσει τεχνογνωσία ή εξαρτήματα από τη Racing Bulls για να ενισχύσει το RB21. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική:

«Όχι, νομίζω πως η ερώτηση είναι απολύτως λογική, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο “DNA” για κάθε μονοθέσιο». Ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία των μονοθεσίων είναι τόσο διαφορετική μεταξύ τους που δεν μπορείς απλώς να μεταφέρεις κάτι από το ένα στο άλλο. Αυτή είναι η σημερινή Formula 1. Έχεις 10 ανεξάρτητες ομάδες που αναπτύσσουν τα μονοθέσιά τους με δικές τους ιδέες και προσεγγίσεις. Οι λύσεις και τα μονοπάτια εξέλιξης είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει κάποιο εξάρτημα που να μπορεί να “μετακομίσει” από τη μία ομάδα στην άλλη. Όλα κρίνονται από το πώς σχεδιάστηκε το αυτοκίνητο από την αρχή».

Στήριγμα στον Φερστάπεν

Ο Μεκίς τόνισε ότι η εμπειρία του Μαξ Φερστάπεν, που έχει κλείσει εννέα σεζόν με τη Red Bull Racing, είναι καθοριστική σε περιόδους κρίσης:

«Είναι τεράστιο πλεονέκτημα το ότι γνωρίζει πότε το μονοθέσιο δουλεύει σωστά και πότε όχι. Ειδικά όταν δεν είναι απλά θέμα ισορροπίας, αλλά όταν λείπει η βασική πρόσφυση. Ο Max μάς βοηθά πάρα πολύ σε τέτοιες στιγμές», υπογράμμισε ο Γάλλος.

Επιπλέον έστειλε και ένα άκρως ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της RB21: «Δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα και με τα δύο μονοθέσια. Δεν υπήρξε διαφορά. Ούτε σε stint λίγων γύρων, ούτε σε προσομοίωση αγώνα. Ποτέ δεν μπήκαμε πραγματικά στο σωστό παράθυρο απόδοσης – και αυτό φάνηκε και στις κατατακτήριες. Το φετινό μονοθέσιο έχει “μικρό παράθυρο λειτουργίας”. Αλλά στην Ουγγαρία ήταν χειρότερο από ποτέ. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Ποτέ».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

