Ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας στη Formula 1 σχολίασε την ιταλική ομάδα και τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στην πλευρά του γκαράζ του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων από τότε που άφησε τη Mercedes για να φορέσει τα κόκκινα. Οι δυσκολίες κορυφώθηκαν στο GP Ουγγαρίας, όπου ο Βρετανός αυτοχαρακτηρίστηκε «άχρηστος» και είπε στη Ferrari να «αλλάξει οδηγό». Ακόμη και μία ημέρα μετά, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις δηλώσεις του.

Μέχρι τον αγώνα στο Σίλβερστον ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε κάνει μεγάλα βήματα προόδου στην κατανόηση του μονοθεσίου και είχε γίνει εμφανώς πιο γρήγορος. Στους δύο επόμενους αγώνες σε Σπα και Χανγκάρορινγκ η πλευρά του γκαράζ του Βρετανού λειτούργησε αναποτελεσματικά με αποτέλεσμα δύο κακά πλασαρίσματα.

Ο Χάμιλτον δικαιούται να έχει παράπονα από τη Ferrari

Μιλώντας στη Gazzetta dello Sport, o Τζανκάρλο Μινάρντι, ιδρυτής της ιστορικής Minardi F1 μίλησε για την τωρινή κατάσταση στη Ferrari και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λιούις Χάμιλτον.

«Από τις διάφορες συνεντεύξεις καταλαβαίνω ότι ο Λιούις διαμαρτύρεται για πράγματα που του είχαν υποσχεθεί, αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Είναι δύσκολο να κάνεις κρίσεις, όμως πιστεύω πως αυτή τη στιγμή η Ferrari ακολουθεί περισσότερο την κατεύθυνση του Σαρλ Λεκλέρ», είπε ο Ιταλός.

Ο Χαμιλτον καλείται να προσαρμοστεί σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή της Mercedes, με τον Μινάρντι να επισημαίνει: «Μετά από τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τρόπο δουλειάς, επικοινωνίας, συνεννόησης. Και από πάνω, βρήκε έναν εξαιρετικά γρήγορο teammate. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του στην Ουγγαρία, τις οποίες αρκετοί επέκριναν, δείχνουν ακριβώς το πόσο καλός είναι ο Λεκλέρ. Έβαλε την SF-25 στην pole, με ένα μονοθέσιο που δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω από 12ος ο Χάμιλτον».

Fighting until the last corner 🙌 pic.twitter.com/Q7pNB92Bq1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 3, 2025

Η κατεύθυνση σχεδιασμού πάνω στον Λεκλέρ δεν λειτουργεί

Η Ferrari τα τελευταία χρόνια είχε βασίσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της πάνω στον Σαρλ Λεκλέρ. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδέχονται μέσα από την ιταλική ομάδα, μιας ο Μονεγάσκος ήταν μέχρι το 2024 ο μεγάλος της αστέρας.

Σύμφωνα με τον Μινάρντι, αυτό ήταν μεγάλο λάθος της Ferrari και εξηγεί: «Σύμφωνα με όσα ακούγαμε πριν την έναρξη της σεζόν, περίμενα κάτι περισσότερο. Πίστευα ότι η Ferrari θα συνεχίσει με τεχνική σταθερότητα, ειδικά μετά τη σχεδόν κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών το 2024. Όμως αυτό δεν συνέβη».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

