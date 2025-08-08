Test Drive Lynk & Co 02: Γεμάτο εκπλήξεις

Μια άγνωστη κινεζική μάρκα αλλά με μεγάλο ευρωπαϊκό αισθητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, μας συστήνεται στην Ευρώπη με το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η Lynk & Co ιδρύθηκε το 2016 ως κοινή επιχείρηση μεταξύ της Geely και της Volvo Car Group.Το γεγονός αυτό επέτρεψε την κινεζική μάρκα να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία και την αισθητική πρωτοτυπία των Σουηδών μηχανικών και σχεδιαστών, ώστε η είσοδός της στην Ευρώπη να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της νεότατης Lynk & Co είναι βασισμένο στην ηλεκτρική πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture), η οποία είναι κοινή με μοντέλα όπως τα Zeekr X -που δεν έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα- Volvo EX30 και Smart 1, τα οποία και έχουμε οδηγήσει.

Το 02 διαθέτει ένα γλυπτό αμάξωμα μήκους 4,46 μέτρων, πλάτους 1,845, με μεταξόνιο 2,755. Πολλά στοιχεία της αισθητικής του βασίζονται στο πρωτότυπο Lynk & Co The Next Day που παρουσιάστηκε το 2022 και εκφράζεται με καθαρές, μοντέρνες γραμμές και μια σπορτίφ εικόνα με ducktail πίσω spoiler. Η κλίση της οροφής πίσω που δίνει την κουπέ αίσθηση και η πλευρική σιλουέτα του αυτοκινήτου προσομοιάζει πολύ σε Mazda CX-30. Ωστόσο η μετωπική γρίλια είναι μίνιμαλ και χαρακτηριστική -με ενεργή λειτουργία στην έκδοση More της δοκιμής- ενώ τα πρωτότυπα LED φώτα εμπρός και πίσω προσθέτουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ηρεμία, ποιότητα και πληθωρικότητα

Το εσωτερικό είναι ευρύχωρο και αισθητικά εκλεπτυσμένο. Η κονσόλα έχει δύο επίπεδα, με γραμμές εμπνευσμένες από την αεροναυπηγική βιομηχανία και έναν τιμόνι D-cut, του οποίου όμως οι μεγάλες ευθείες πλευρές του δεν διευκολύνουν στις πλήρεις περιστροφές του. Το ταμπλό είναι υλοποιημένο με μαλακό συνθετικό υλικό, ενώ η γενικότερη αίσθηση είναι αυτή της άψογης συναρμογής των επιφανειών και της κορυφαίας στιβαρότητας.

Πέντε άτομα θα φιλοξενηθούν ιδιαίτερα άνετα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 410 λίτρα. Εμπρός υπάρχει ένας ακόμα 15 λίτρων, το λεγόμενο frunk (front trunk), ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος όγκος για μεταφορά αποσκευών φτάνει στα 1.349 λίτρα.

Το ταμπλό περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 10,2 ιντσών, κεντρικά τοποθετημένη οθόνη infotainment 14,5″ HD και selfie κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη. Προσωπικά τέτοια gadget όπως η selfie κάμερα με αφήνουν παγερά αδιάφορο, αλλά περί ορέξεως... Η έκδοση More της δοκιμής εξοπλίζεται επιπρόσθετα της βασικής Core με επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, φιμέ πίσω παράθυρα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, θερμαινόμενο τιμόνι, προηγμένο ηχοσύστημα Harman Kardon, ασύρματη φόρτιση δύο κινητών και απεικόνιση κάτοψης 360 μοιρών του αυτοκινήτου κατά τη στάθμευση. Όσον αφορά το τεχνικό πεδίο, διαθέτει αντλία θερμότητας, δυνατότητα φόρτισης AC 22 kW, αντί των 11 της Core και τροχούς 20 ιντσών διαμέτρου, αντί 19, με ελαστικά διάστασης 245/45 R20.

Ακόμα όμως και ο βασικό εξοπλισμός της έκδοσης Core είναι κάτι παραπάνω από πλούσιος, καθώς σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων πανοραμική ηλιοροφή, keyless σύστημα εισόδου/εξόδου, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπισθοπορείας και μια πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης και παθητικής ασφάλειας, που έχουν εξασφαλίσει στο μοντέλο την ανώτατη διάκριση 5 αστέρων του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού νέων αυτοκινήτων Euro NCAP.

Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο του λογισμικού του αυτοκινήτου είναι η ενσωματωμένη λειτουργία car sharing (κοινής χρήσης). Μέσω ενός «ιμάντα» πλάι στο τιμόνι, ο οδηγός ενεργοποιεί άμεσα την εφαρμογή κοινής χρήσης στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου ή μέσω smartphone app, ώστε να μπορεί να διαθέσει το Lynk & Co για ενοικίαση. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει προς το παρόν στη χώρα μας, αλλά ο καιρός γαρ εγγύς.

Τι γίνεται στο δρόμο;

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 66 kWh τεχνολογίας NMC, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία WLTP έως 445 χλμ. Ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος δίνει κίνηση στου πίσω τροχούς, αποδίδει ισχύ 272 ίππων και ροπή 343 Nm. Στην πράξη και με το βάρος του αμαξώματος να φτάνει στα 1.820 κιλά, η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα η οποία ολοκληρώνεται σε 5,5 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα των 180 χλμ./ώρα είναι νούμερα τα οποία δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ανικανοποίητο.

Η φόρτιση DC φτάνει έως 150 kW ενώ η AC φόρτιση στα 22 kW, δεδομένα που ικανοποιούν απόλυτα όταν έρθει η ώρα της ανάκτησης ενέργειας. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το μοντέλο υποστηρίζει την τεχνολογία Vehicle to Load (V2L), με δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές ισχύος έως 3.3 kW.

Τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, το αυτοκίνητο σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν φυσικά και σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης από την μαμά εταιρεία, όπως κάποιες λειτουργίες των συστημάτων υποβοήθησης. Ευτυχώς το αυτοκίνητο διαθέτει 5G συνδεσιμότητα και δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων (OTA update). Πιο συγκεκριμένα, δεν μας άρεσε η έλλειψη φυσικών διακοπτών, που σε υποχρεώνει να ψάχνεις στα ατελείωτα υπομενού για να ρυθμίσεις οτιδήποτε, αφήνοντας την οδήγηση στα χέρια του... Θεού. Επίσης ένα εξαιρετικά ενοχλητικό στοιχείο αποτελεί το σύστημα ειδοποίησης για αντικείμενα πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, το οποίο ενεργοποιείται ακόμα και όταν διασχίζεις ένα στενό με παρκαρισμένα σε μικρή απόσταση, όταν σε πλησιάζει στο φανάρι μια μοτοσικλέτα και -ειδικά μέσα στην πόλη- συνεχώς και αδιάλειπτα.

Τόσο η ηχητική του ειδοποίηση, όσο και η ενεργοποίηση των καμερών που ακυρώνει το android auto και τα google maps, δημιουργεί μια κατάσταση αφόρητη. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης τουλάχιστον της ηχητικής ειδοποίησης, αλλά πρέπει να την κάνεις κάθε φορά που ξεκινάς το αυτοκίνητο. Αυτό, ας το ξαναδούν οι τεχνικοί της Lynk.

Αντίβαρο στις «σπαστικές» ειδοποιήσεις, στις ενδείξεις και στους ήχους -για τα όρια ταχύτητας, για τα κοντινά αντικείμενα, για απόσπαση της προσοχής, για, για, για, αποτελεί το υπέροχο ηχοσύστημα της Harman Kardon, ένα από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει σε αυτοκίνητο, ανεξαρτήτως τιμής και μεγέθους. Επίσης, η εξαιρετική ηχομόνωση καθιστά την οδήγηση ήρεμη και χαλαρωτική, ενώ και η αίσθηση στιβαρότητας είναι χαρακτηριστική. Στα συν του αυτοκινήτου συγκαταλέγεται και η λειτουργία της ανάρτησης, με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και γόνατα εμπρός, η οποία συνδυάζει ενδοτικότητα στις ανωμαλίες, αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετικό έλεγχο του αμαξώματος. Οι μεγάλης διαμέτρου τροχοί των 20 ιντσών μεταφέρουν την ισχύ χωρίς απώλειες, ενώ εξασφαλίζουν μεγάλες ποσότητες πλευρικής πρόσφυσης.

Η μετάδοση της κίνησης πίσω επιτρέπει την άμεση εκμετάλλευση της μεγάλης ισχύος και ροπής, ενώ δίνει χαρακτηριστικά ευελιξίας σε επαρχιακό δρόμο με στροφές που συμβάλλουν στην απολαυστική οδήγηση, ακόμα και σε απαιτητικές διαδρομές. Συνολικά το Lynk & Co παρουσιάζει κορυφαία μηχανολογική ωριμότητα, που έρχεται σε αντίθεση με την μάλλον πρόχειρη λειτουργικότητα πολλών στοιχείων της ψηφιακής του πλατφόρμας.

Εκτός των όσων αναφέρθηκαν ήδη, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης δουλεύουν σωστά και συμβάλλουν στο κορυφαίο προφίλ ασφάλειας που παρουσιάζει το αυτοκίνητο.

Αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας, αυτή κυμαίνεται μεταξύ 16,5 kWh/100 χλμ. σε αστικές διαδρομές και 21 kWh στον αυτοκινητόδρομο, οπότε ανάλογα με τη χρήση η αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες κυμαίνεται από 400 έως 310 περίπου χιλιόμετρα. Αρκετά καλές τιμές, που επιτρέπουν αποδράσεις ακόμα και εκτός ασφάλτου, καθώς η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος φτάνει στα 19 εκατοστά -μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή τετρακίνητων ATV μοντέλων.

Το διά ταύτα

Οι ενοχλητικές λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης και στάθμευσης, κυρίως στις αστικές μετακινήσεις, είναι ζήτημα λογισμικού. Οπότε, με την κατάλληλη «γκρίνια» από τους ιδιοκτήτες και χάρη στην OTA δυνατότητα ενημέρωσης του αυτοκινήτου, θεωρούμε ότι μελλοντικά αυτές είναι πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι θα λυθούν.

Ζητήματα ωστόσο ποιότητας, οδικής συμπεριφοράς, χώρων, άνεσης, ασφάλειας και απόδοσης είναι εγγενή και -μετά την απομάκρυνση από το ταμείο- τίποτα από αυτά δεν αλλάζει. Το Lynk & Co 02 λοιπόν σε όλα αυτά που έχουν ουσιώδη σχέση με την σιγουριά και απόλαυση της οδήγησης, σκοράρει πολύ ψηλά. Είναι ένα πολύ καλό και ισορροπημένο αυτοκίνητο σε όλους τους τομείς, ποιοτικά υλοποιημένο και αισθητικά άρτιο.

Ο ανταγωνισμός του είναι πολυπληθής και εξαιρετικός, ωστόσο και σε αυτό το σημείο το αυτοκίνητο σηκώνει το γάντι: O πληρέστατος εξοπλισμός στην έκδοση More της δοκιμής σε συνδυασμό με το κόστος των 38.990 ευρώ, χωρίς επιδότηση, του προσδίδει κορυφαίο value for money. Επιπρόσθετα υπάρχει και η έκδοση Core με 34.990 ευρώ η οποία, αν δεν σας λείψουν κάποια στοιχεία πολυτέλειας όπως το εξαιρετικό ηχοχύστημα, η αντλία θερμότητας και η AC φόρτιση των 22 kW, τότε αποτελεί ακόμα καλύτερη πρόταση.

Αν λοιπόν κοιτάτε προς την κατεύθυνση ενός αμιγώς ηλεκτρικού SUV της κατηγορίας C, τότε το Lynk & Co 02 δεν πρέπει να λείψει από τις υποψήφιες επιλογές σας.

