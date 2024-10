Lynk & Co 02: Το δεύτερο μοντέλο της μάρκας έρχεται στην Ελλάδα - Τιμές

Με ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό συμπαγές SUV, το 02, η Lynk & Co επεκτείνει τη γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 η Lynk & Co θα διαθέσει στη χώρα μας το δεύτερο μοντέλο της γκάμας της, το 02. Το ολοκαίνουριο αυτό SUV βασίζεται στο πλαίσιο SEA της μητρικής Geely και είμαι αμιγώς ηλεκτρικό. Με μήκος 4,46 μέτρα και πλάτος 1,84 μέτρα, το 02 τοποθετείται στο κάτω όριο τως κατηγορίας των C SUV από άποψη διαστάσεων.

Σχεδίαση με ενδιαφέρον

Η εξωτερική σχεδίαση του Lynk & Co 02 χαρακτηρίζεται από τολμηρές, μοντέρνες γραμμές και μια δυναμική σιλουέτα, που ενσωματώνει μια κομψή και σύγχρονη αισθητική. Στο μπροστινό μέρος, οι LED προβολείςκαι τα φώτα ημέρας προβάλλουν κινούμενα σχέδια χαιρετισμού «καλώς ήρθατε» και «αντίο».

Πλευρικά, η σιλουέτα μιμείται με μεγάλη επιτυχία τα coupe αμαξώματα, ενώ στο πίσω μέρος η αεροτομή, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην αεροδυναμική του μοντέλου, φιλοξενεί και τα φωτιστικά σώματα. Οι μεγάλοι τροχοί των 19 ή 20 ιντσών διαμέτρου και οι τονισμένοι θόλοι τους, υπογραμμίζουν τη σπορ σχεδίαση του μοντέλου.

Η εσωτερική σχεδίαση Lynk & Co έχει τη σκανδιναβική «σφραγίδα» της αφαιρετικής αισθητικής, δημιουργώντας μια ευέλικτη και συναρπαστική εμπειρία για όλους τους επιβάτες. Τα ψηφιακά συστήματα του μοντέλου αναπτύχθηκαν από την ECARX και τροφοδοτούνται από το SoC τρίτης γενιάς Qualcomm Snapdragon.

Μεγάλη ισχύς και επαρκής αυτονομία

Το 02 διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου NMC 66 kWh, επιτρέποντας έως και 445 χλμ οδήγηση μηδενικών εκπομπών με μία μόνο φόρτιση. Μπορεί να επαναφορτιστεί από 10% έως 80% σε μόλις 30 λεπτά με φορτιστή DC 150 kW, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα ταξίδια. Ο ηλεκτρικός του κινητήρας αποδίδει ισχύ 272 ίππων και ροπή 353 Nm στους πίσω τροχούς, με τις επιδόσεις να είναι εντυπωσιακές. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,5 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει στα 180 χλμ./ώρα.

Οι αναρτήσεις του αυτοκινήτου περιλαμβάνουν γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Τέλος, αναφορικά με την ενεργητική ασφάλεια, το 02 ενσωματώνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) με 21 συστήματα, όπως Front Cross Traffic Alert (FCTA), Evasive Maneuver Assist (EMA), Lane Change Assist (LCAL Rear Cross Traffic Alert (RCTA) , Rear Collision Warning (RCW) και Intelligent Cruise Control (ICC).

Εκδόσεις και τιμές

Το ολοκαίνουριο Lynk & Co 02 θα διατίθεται στη χώρα μας με ένα σύστημα πρόωσης και δύο εκδόσεις εξοπλισμού, τις Core και More. H Core θα κοστίζει από 35.495€, με προηγμένο ψηφιακό πίνακα οργάνων, κομψό εσωτερικό από ανακυκλωμένο υλικό και πολλά ακόμα στοιχεία. Η έκδοση More, ξεκινά από 39.495€ και περιλαμβάνει μεγαλύτερο ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW, σύστημα ήχου Harman Kardon, ζάντες 20’’ και κάμερα 360ο μεταξύ πολλών ακόμα επιπρόσθετων στοιχείων εξοπλισμού.

Photo Credit: Lynk & Co