Σαν Σήμερα: Η ιστορική μάχη των Ντόβι-Μάρκεθ στην αρένα των «ταύρων» (vid)»

Γεμάτο με σπουδαία και αξιομνημόνευτα γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Στη σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα μάθουμε για το θάνατο ενός οδηγού που θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων της ιστορίας. Στη Formula 1, η Williams πανηγύρισε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ και ο κόσμος των δύο τροχών βρίσκεται στο… μενού μας. Πριν από 6 χρόνια είδαμε μια επική μάχη στο MotoGP ανάμεσα σε δύο διεκδικητές τίτλου.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, απεβίωσε στο σπίτι του στη Μαντούα της Ιταλίας ο Τάτσιο Νουβολάρι, ένας από τους καλύτερους προπολεμικούς οδηγούς αγώνων. Νικητής πολλών Grand Prix κατά τη δεκαετία του 1930, ο Νουβολάρι υπήρξε επανειλημμένα η μοναδική πηγή ανταγωνισμού για τις πανίσχυρες ομάδες των Mercedes-Benz και Auto Union, κερδίζοντάς τις συχνά με σαφώς υποδεέστερα αυτοκίνητα – χαρακτηριστική παραμένει η λεγόμενη «Αδύνατη Νίκη» του στο GP Γερμανίας του 1935. Νικητής στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1933, ο Ιταλός κατέκτησε επίσης δύο φορές το βρετανικό RAC Tourist Trophy, το Μίλε Μίλια και το Τάργκα Φλόριο. Κέρδισε όλους τους Αμερικανούς οδηγούς στο Vanderbilt Cup του 1936, ενώ θριάμβευσε και στο τελευταίο Grand Prix πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Μάλιστα, ο καινοτόμος Δρ. Φρέντιναντ Πόρσε τον είχε περιγράψει ως «τον καλύτερο οδηγό του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος».

Σαν σήμερα το 1991, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα έκανε περίπατο στο GP Ουγγαρίας από την pole position και κατέκτησε την πέμπτη του νίκη στη σεζόν, την οποία και αφιέρωσε στον αποθανόντα ιδρυτή της Honda, Σοϊτσίρο Χόντα. Οι οδηγοί της Williams πλαισίωσαν τον άσο της McLaren στο βάθρο, με τον Νάιτζελ Μάνσελ να προσπερνά τον Ρικάρντο Πατρέζε στο πρώτο σκέλος του αγώνα για την δεύτερη θέση.

Σαν σήμερα το 1996, η ομάδα της Williams εξασφάλισε και μαθηματικά τον τέταρτο τίτλο της στην F1 ως κατασκευαστής, χάρις στο 1-2 που πέτυχε στο GP Ουγγαρίας με τους Ζακ Βιλνέβ και Ντέιμον Χιλ. Χάρη σε καλύτερη στρατηγική της βρετανικής ομάδας, οι δύο οδηγοί της ξεπέρασαν τον poleman Μίκαελ Σουμάχερ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ωστόσο έχασε την τελευταία θέση του βάθρου από τον Ζαν Αλεζί της Benetton.

Σαν σήμερα το 2019, οι Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Μάρκ Μάρκεθ προσέφεραν έναν συγκλονιστικό αγώνα στο Red Bull Ring για το MotoGP, με τον Ιταλό της Ducati να επικρατεί του πρωταθλητή για την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο Ισπανός της Honda, παρόλο που είχε γράψει ιστορία την προηγούμενη μέρα κατακτώντας την pole position για 59η φορά (ρεκόρ στην μεγάλη κατηγορία), προσπεράστηκε με επικό τρόπο στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου από τον «Desmo Dovi» και συμβιβάστηκε έτσι με την δεύτερη θέση.

Φωτογραφίες: jJohny_G/Χ