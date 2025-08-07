Ο νέος CEO του Ομίλου μίλησε για τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση στη Formula 1 εν μέσω εσωτερικών αναταραχών και απογοητευτικών αποτελεσμάτων.

Η Renault έχει περάσει μία ταραχώδη περίοδο τα τελευταία χρόνια, τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε απόδοση εντός πίστας. Η παραίτηση του Λούκα ντε Μέο από τη θέση του CEO και η εγκατάλειψη του προγράμματος κινητήρα στο Βιρί-Σαντιγιόν είχαν προκαλέσει σενάρια αποχώρησης από τη Formula 1.

Ωστόσο, λίγο πριν το Grand Prix Ουγγαρίας, η Renault κινήθηκε άμεσα για να καλύψει το κενό στην ηγεσία, προάγοντας τον Φρασνουά Προβό, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα προμηθειών, σε νέο CEO.

H Renault δεν το «κουνά» από την F1

Παρά το κακό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Ουγγαρία, ο Προβό εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την πορεία της Alpine στη Formula 1:

«Η Formula 1 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βασικής στρατηγικής για την Alpine, και αυτό δεν σκοπεύω να το αλλάξω. Η μοναδική προτεραιότητα για την ομάδα F1 είναι η επίδοση – να βελτιωθούμε φέτος, αλλά κυρίως να πετύχουμε το 2026 με το νέο μονοθέσιο. Αυτό είναι το απόλυτο ζητούμενο», ανέφερε σε επίσημη δήλωσή του ο νέος ηγέτης της Renault.

Ο Γκασλί σίγουρος για το μέλλον της Alpine

Αν και ο Πιέρ Γκασλί τερμάτισε μόλις 19ος στη Βουδαπέστη, παραμένει αισιόδοξος για την κατεύθυνση που έχει πάρει το project της Alpine. Σημειώνεται ότι η ομάδα βρίσκεται τελευταία στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, χωρίς βαθμούς από τον νεαρό teammate του, Φράνκο Κολαπίντο.

Ο Γάλλος οδηγός θεωρεί ότι οι δομικές αλλαγές εντός της Renault, σε συνδυασμό με τη στρατηγική για τους κανονισμούς του 2026, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα:

«Είναι ξεκάθαρο. Ο Francois εργάζεται πολλά χρόνια στη Renault. Ξέρει το DNA της ομάδας και του ομίλου. Ήταν πάντοτε μέρος της ιστορίας της Renault στη Formula 1. Είναι πλήρως αφοσιωμένος στο σπορ και στην ομάδα F1. Θέλει να δει πρόοδο και υποστηρίζει κάθε μέλος της ομάδας. Προσωπικά ανυπομονώ για το μέλλον μαζί του», δήλωσε.

Ο Γκασλί αναγνώρισε ότι η φετινή σεζόν αντιμετωπίζεται ως ενδιάμεσο βήμα ενόψει της μεγάλης αλλαγής των τεχνικών κανονισμών το 2026: «Ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Το 2025 αποτελεί συμβιβασμό που επιλέξαμε από την αρχή της χρονιάς, ώστε να εστιάσουμε πλήρως στο 2026. Ελπίζω ότι αυτή η επένδυση θα μας ανταμείψει την επόμενη χρονιά».

