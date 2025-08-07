Οι τεράστιες αλλαγές που θα γίνουν την επόμενη χρονιά στη Formula 1 θα φέρουν τεράστιες προκλήσεις σε όλους τους οδηγούς.

Η νέα εποχή της Formula 1 από το 2026 θα φέρει τα πάνω κάτω: νέα αεροδυναμική φιλοσοφία, αλλαγές σε σασί και ελαστικά, αλλά και έναν νέο υβριδικό κινητήρα 50/50 που θα συνδυάζει θερμική και ηλεκτρική ισχύ ισομερώς.

Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν σε μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση και πιο ευέλικτη συμπεριφορά στις στροφές, με τους κινητήρες να αναμένεται να… στροφάρουν ψηλότερα (RPM) κατά τη διάρκεια των αλλαγών κατεύθυνσης. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, έχει προκαλέσει ήδη αμφιβολίες μεταξύ των οδηγών.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά την πρώτη του εμπειρία στο προσομοιωτή της Ferrari, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν αυτά τα μονοθέσια θα είναι απολαυστικά στην οδήγηση. Επιπλέον ο Λανς Στρολ της Aston Martin δήλωσε απογοητευμένος από την πρώτη αίσθηση του μονοθεσίου του 2026.

Τα μονοθέσια του 2026 θα δυσκολέψουν τους οδηγούς

Ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing περιέγραψε τη δική του εμπειρία με το μονοθέσιο προσομοίωσης του 2026:

«Είναι δύσκολο στην οδήγηση. Η πνευματική φόρτιση για τον οδηγό είναι μεγάλη», είπε αρχικά ο Ταϊλανδός.

Ο ίδιος εστίασε στη σημασία κατανόησης του συστήματος ανάκτησης ενέργειας και της διαχείρισης ισχύος από τον οδηγό: «Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πώς να χρησιμοποιήσεις τον κινητήρα και την ανάκτηση ενέργειας. Πρέπει να υιοθετήσεις ένα νέο στιλ οδήγησης. Αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς. Είναι θέμα τεχνολογίας. Προσωπικά, δεν με σόκαρε τόσο η απόδοση του μονοθεσίου, όσο το ότι έπρεπε να προσαρμοστώ στο νέο σύστημα ισχύος (PU) και να καταλάβω πώς να το αξιοποιήσω».

Οι αγώνες δεν θα αλλάξουν δραματικά

Ο Άλμπον διευκρίνισε πως δεν περιμένει η προσαρμογή των οδηγών να αλλάξει ριζικά τους αγώνες της Formula 1, παρά την αύξηση της ηλεκτροκίνησης:

«Στο τέλος της ημέρας, θέλω απλώς καλούς αγώνες. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν νομίζω πως η ταχύτητα ή ο τρόπος οδήγησης θα αλλάξει πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε εικόνες τύπου Formula E, με εκτεταμένη εξοικονόμηση ενέργειας και "lift and coast" πρακτικές. Όχι σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον», είπε.

Παράλληλα, ο Άλμπον επεσήμανε ότι οι διαφορές στην οδηγική συμπεριφορά θα είναι υπαρκτές και πως οι πιο ευέλικτοι και «έξυπνοι» οδηγοί θα έχουν σαφές προβάδισμα:

«Δεν παραπονιέμαι, απλώς λέω ότι είναι πολύ διαφορετικό στην αίσθηση. Οι οδηγοί που θα τα πάνε καλά είναι αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και να έχουν ανοιχτό μυαλό. Θα χρειάζεται να έχεις κατανόηση του πώς να οδηγείς αυτά τα μονοθέσια και να εκμεταλλεύεσαι το σύστημα. Ακόμη και σήμερα οδηγούμε με το γκάζι στο πάτωμα. Υπάρχει μεν κάποιο "clipping" στο σύστημα ισχύος, αλλά του χρόνου το πακέτο θα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο, πιο περίπλοκο. Ο οδηγός δεν θα πρέπει απλώς να στρίβει καλά, θα πρέπει να κατανοεί όλο το σύστημα και να βρίσκει τρόπους να το εκμεταλλεύεται. Όποιος είναι αρκετά έξυπνος ώστε να "παίξει" με το σύστημα και να το κάνει αποδοτικό, θα βγάλει και περισσότερο ρυθμό», πρόσθεσε.

