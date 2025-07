Με ιδιαίτερα «σκληρή» γλώσσα μίλησε ο οδηγός της Aston Martin για τις αλλαγές που θα γίνουν στη Formula 1 την επόμενη χρονιά και την έμφαση που θα δοθεί στην τεχνολογία.

Ο Λανς Στρολ δεν μάσησε τα λόγια του αναφορικά με τη νέα εποχή της Formula 1 που ξεκινά το 2026, χαρακτηρίζοντας τους νέους τεχνικούς κανονισμούς «λυπηρούς». Μάλιστα δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τη... σιωπή συναδέλφων του λόγω πολιτικών πιέσεων στο άθλημα.

Ο Καναδός οδηγός δεν είναι ο πρώτος που εκφράζει προβληματισμό για τους νέους κανονισμούς που θα φέρουν ριζικές αλλαγές, κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα οδηγούνται τα μονοθέσια. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ήταν μεταξύ εκείνων που προηγήθηκαν, δηλώνοντας στην Αυστρία πως «δεν είναι οπαδός» της νέας φιλοσοφίας.

The FIA World Motor Sport Council has approved a refined version of the 2026 FIA Formula 1 concept. #FIA #F1 pic.twitter.com/Epn7kfdbgC