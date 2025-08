Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας με έλλειψη στην αγωνιστική δράση στη Formula 1, κάτι το οποίο επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας τον εργοστασίων.

Η θερινή διακοπή της Formula 1 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όμως πίσω από την εικόνα των κλειστών γκαράζ και των άδειων pit, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη απ’ όσο νομίζουμε. Η πρώην μηχανικός στρατηγικής της Aston Martin και αναλύτρια του Sky Sports F1, Μπέρνι Κόλινς, αποκάλυψε τι επιτρέπεται και τι όχι στα εργοστάσια των ομάδων αυτές τις τρεις εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δράση.

Μετά το GP Ουγγαρίας, η F1 μπήκε επίσημα στη «θερινή νάρκη», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τότε το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα επιστρέψει η δράση με το GP Ολλανδίας στο Ζάντβορτ. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η περίοδος «shutdown»;

Όπως εξηγεί η Κόλινς στο podcast του Sky Sports F1: «Πολλοί νομίζουν πως η διακοπή ξεκινά αμέσως μετά την καρό σημαία στη Βουδαπέστη, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η εβδομάδα είναι ακόμα εργάσιμη για τις ομάδες. Κάποιες κάνουν ήδη διακοπές, αλλά άλλες συνεχίζουν τη δουλειά ή και τεστ ελαστικών στην πίστα».

Σύμφωνα με τον κανονισμό της FIA, κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής περιόδου δύο εβδομάδων, απαγορεύεται ρητά κάθε εργασία που σχετίζεται με το μονοθέσιο και το project της τρέχουσας χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα όπως σχεδίαση, προσομοίωση, δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα και CFD μπαίνουν «στον πάγο».

«Είναι μία περίοδος αναγκαστικής διακοπής από τη FIA. Μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις για το ότι οι ομάδες δεν παραβιάζουν τους κανόνες όπως αρχεία email, χρόνο ενεργοποίησης laptop, κλπ. Τα πάντα μπορούν να παρακολουθηθούν πλέον διαδικτυακά. Όλα σταματούν, σχεδιασμός, προσομοιωτές, αεροδυναμική σήραγγα, τίποτα δεν πρέπει να αγγίζει το μονοθέσιο της F1 ή οτιδήποτε σχετικό με το project της τρέχουσας σεζόν», εξήγησε η Κόλινς.

