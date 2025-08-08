Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε το «λιοντάρι» της F1 Νάιτζελ Μάνσελ (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ο Αυγουστιάτικος καιρός μας «καλεί» για ακόμη μια μέρα να θυμηθούμε τις πιο σημαντικές πτυχές της ιστορίας της Formula 1. Πριν από 72 χρόνια γεννήθηκε ένας οδηγός που πήρε το προσωνύμιο «Λιοντάρι» λόγω της επιθετικής του οδήγησης και έγινε εν τέλει παγκόσμιος πρωταθλητής. Επίσης ένας «μοναχικός» οδηγός της Ferrari κέρδισε στη Γερμανία, ενώ διεξήχθη επίσης το πρώτο Ράλλυ Βραζιλίας στο WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, γεννήθηκε ο Νάιτζελ Μάνσελ, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και δημοφιλείς οδηγούς της F1 κατά τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90. Γνωστός για την αυτοπεποίθησή του πίσω από το τιμόνι και για το επιθετικό μα ακριβές στυλ οδήγησής του, ο Βρετανός εισήλθε στην F1 το 1980 και μέχρι το 1995 κατάφερε να κερδίσει 31 αγώνες σε 191 συμμετοχές, με περάσματα από τις ιστορικές ομάδες των Lotus, Williams, Ferrari και McLaren. Κέρδισε για πρώτη φορά το 1985 μέσα στην πατρίδα του και παρόλο που έχασε με αποκαρδιωτικό τρόπο τον τίτλο του 1987, η μετεωρική άνοδος της Williams τον οδήγησε σε μια σχεδόν αψεγάδιαστη χρονιά το 1992, προσφέροντάς του 9 νίκες σε 16 αγώνες. Ο Μάνσελ άφησε έπειτα την F1 για να εκπροσωπήσει την Newman/Haas Racing στο δημοφιλές CART-IndyCar των ΗΠΑ, μαγεύοντας και εκεί κατακτώντας το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν παρουσίας.

Σαν σήμερα το 1981, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Βραζιλίας που διεξήχθη στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Με το event να οριοθετείται στην ευρύτερη περιοχή του Σάο Πάολο και να απαρτίζεται από 21 Ειδικές Διαδρομές μήκους 714 χιλιομέτρων στο σύνολό τους, η νίκη κατέληξε στο Ford Escort δεύτερης γενιάς που οδήγησε ο ταχύτατος Άρι Βάτανεν.

Σαν σήμερα το 1982, μία ημέρα μετά το φρικιαστικό ατύχημα που έβαλε τέλος στην καριέρα του Ντιντιέ Πιρονί, ο Πατρίκ Ταμπέ σήκωσε μόνος στους ώμους του τη Ferrari στο GP Γερμανίας και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην F1, την οποία και αφιέρωσε στον άτυχο συμπατριώτη του. Ωστόσο, η νίκη αυτή προήλθε ύστερα από την εγκατάλειψη του πρωτοπόρου Νέλσον Πικέ στον 19ο γύρο. Ο Βραζιλιάνος έμοιαζε ασφαλής στην πρωτοπορία και ταχύτατος με την Brabham του, αλλά συγκρούστηκε με την ATS του Ελισέο Σαλαζάρ στο δεύτερο σικέιν της πίστας. Εξοργισμένος από την εξέλιξη αυτή, βγήκε άμεσα από το μονοθέσιο και ήρθε (ή τουλάχιστον προσπάθησε να έρθει) σε διαπληκτισμό με τον Χιλιανό μπροστά στις κάμερες. Ο Ρενέ Αρνού τερμάτισε δεύτερος για την Renault, ενώ ο Κέκε Ρόσμπεργκ ολοκλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1993, ο εορτάζων Νάιτζελ Μάνσελ αποδείχθηκε ο καλύτερος όλων στην μικρή οβάλ πίστα του Νιου Χαμπσάιρ και πήρε πρώτος την καρό σημαία για τον αγώνα 200 γύρων του πρωταθλήματος CART. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του στη σεζόν. Ο Βρετανός της Newman/Haas Racing είχε εκκινήσει από την pole position και τελικά ξεπέρασε τους Πολ Τρέισι και Έμερσον Φιτιπάλντι της πανίσχυρης Team Penske, σε έναν αμφίρροπο και όμορφο αγώνα.

Φωτογραφίες: Williams media