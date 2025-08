Η ιταλική ομάδα θα χρειαστεί να διεξάγει έρευνα στο εργοστάσιο για το απροσδιόριστο πρόβλημα που κράτησε τον Μονεγάσκο εκτός βάθρου στο Χανγκάρορινγκ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε εντυπωσιακά το τριήμερο, κατακτώντας την pole position μπροστά από τις δύο McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Την Κυριακή ήταν στην κορυφή για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα έχοντας εξαιρετικό ρυθμό, όμως μετά τον 40ο γύρο το μονοθέσιό του άρχισε να χάνει απότομα ρυθμό, «καταρρέοντας» εντός πίστας.

Η πτώση του ήταν τόσο έντονη, που έχασε πάνω από 35 δευτερόλεπτα από τις McLaren, ενώ στο τέλος τον πέρασε και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, αφήνοντάς τον εκτός βάθρου.

Αρχικά, ο Λεκλέρ υπέθεσε πως η Ferrari έκανε λανθασμένη ρύθμιση στην εμπρός αεροτομή στο δεύτερο και τελευταίο pit-stop, καταστρέφοντας την ισορροπία του μονοθεσίου. Ωστόσο, στη συνέχεια διορθώθηκε από την ομάδα, η οποία τον ενημέρωσε για εσωτερικό μηχανικό πρόβλημα.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής: «Η τελευταία περίοδος ήταν καταστροφή, το μονοθέσιο ήταν πολύ δύσκολο στην οδήγηση, δεν υπήρχε καθόλου ισορροπία. Ειλικρινά, δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι συνέβη. Πρέπει να διερευνήσουμε αν έχει προκύψει κάποια βλάβη στο σασί. Σε κάποια στιγμή νόμιζα πως δεν θα τερματίζαμε καν τον αγώνα. Ήμασταν τυχεροί που πήραμε τους βαθμούς της τέταρτης θέσης. Είναι πραγματικά απρόσμενο. Αν το ξέραμε εκ των προτέρων, θα το είχαμε διορθώσει».

Σύμφωνα με τον Βασέρ, η απώλεια απόδοσης δεν οφειλόταν στην συνήθη στρατηγική της Ferrari να διατηρεί τα μονοθέσια ψηλότερα για προστασία από φθορά στο πάτωμα: «Σε προηγούμενους αγώνες, όταν χάναμε ρυθμό, μιλούσαμε για δύο-τρία δέκατα. Σήμερα χάσαμε δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό».

