Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing παραδέχθηκε πως δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον φετινό του τίτλο στη Formula 1, ο οποίος αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren Racing.

Ο αγώνας των 70 γύρων στην πίστα του Χανγκάρορινγκ την περασμένη Κυριακή σφραγίστηκε από την κυριαρχία της McLaren, με τον Λάντο Νόρις να ηγείται του έβδομου φετινού 1-2 για την ομάδα του Ουόκινγκ. Ο Όσκαρ Πιάστρι, επικεφαλής της βαθμολογίας, τερμάτισε δεύτερος, σε απόσταση… 72 δευτερολέπτων μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στην ένατη θέση.

Πλέον, ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής πηγαίνει στη θερινή διακοπή όντας 97 βαθμούς πίσω από το δίδυμο της McLaren, με 10 αγώνες να απομένουν στο φετινό πρωτάθλημα.

An afternoon to forget in Budapest 🏁



Result: NOR, PIA, RUS, LEC, ALO, BOR, STR, LAW, Max P9, ANT. Yuki P17.