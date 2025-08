Ο Βρετανός οδηγός της γερμανικής ομάδας ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το βάθρο στην Ουγγαρία, όχι όμως με την κίνηση του οδηγού της Ferrari.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes κατέκτησε την τρίτη θέση στο Grand Prix Ουγγαρίας, μετά από μια σκληρή και ενίοτε οριακή μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Παρά τη σκληρή και στο όριο μάχη μεταξύ των δύο μονοθεσιών, ο Βρετανός κατάφερε να προσπεράσει τον Μονεγάσκο και να πάρει ένα αναπάντεχο βάθρο.

Ξεκινώντας από την 4η θέση, ο Ράσελ επωφελήθηκε από την απόφαση της Mercedes να επαναφέρει μια παλαιότερη έκδοση της πίσω ανάρτησης, γεγονός που του επέτρεψε να διατηρήσει θέση μπροστά από τον Λάντο Νόρις για σημαντικό μέρος του αγώνα.

Στο δεύτερο μισό του Grand Prix, ενεπλάκη σε μια έντονη μονομαχία με τον Λεκλέρ, εκφράζοντας μάλιστα παράπονα ότι ο οδηγός της Ferrari κινείται υπό φρενάρισμα, κάτι που απαγορεύεται. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να τον περάσει και να εξασφαλίσει το πέμπτο του βάθρο για φέτος.

So close to contact! 😵



Russell gets past Leclerc and into the podium places 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/nZC8vsvoCj