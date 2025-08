Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 αναφέρθηκε στο λόγο για τον οποίο ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να πάρει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του βάθρου.

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας της Formula 1 στην Ουγγαρία για τη Scuderia Ferrari ήταν εφιαλτικός. Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν έχασε μόνο τη νίκη αλλά και το βάθρο λόγω προβλήματος στο μονοθέσιο, η ιταλική ομάδα είδε τη στρατηγική της με τον Λιούις Χάμιλτον να αποδεικνύεται άκρως αναποτελεσματική.

Ο Λεκλέρ κυνηγούσε τον Λάντο Νόρις για τη νίκη, όταν κάποιου είδους πρόβλημα τον έκανε να χάσει ρυθμό. Εν τέλει τερμάτισε 4ος, με πολλά μονοθέσια που ήταν ένα γύρο πίσω να τον περνούν σε κάθε γύρο.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes, που πήρε την τρίτη θέση στον αγώνα προσπερνώντας τον Leclerc στους τελευταίους γύρους, διατύπωσε αυτή τη θεωρία μετά τον τερματισμό, σχολιάζοντας τόσο την απόδοση της Ferrari όσο και τη συμπεριφορά του Μονεγάσκου εντός πίστας.

«Δεν θα βγει δημόσια να πει ότι ήταν κοντά στο να βγει το μονοθέσιο παράνομο. Τον έβλεπα πόσο αργός ήταν, οπότε υπέθεσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι έτρεχαν το μονοθέσιο πολύ χαμηλά στο έδαφος και αναγκάστηκαν να αυξήσουν την πίεση των ελαστικών για το τελευταίο stint. Έτσι είχε μικρότερη φθορά η σανίδα του δαπέδου», δήλωσε ο Ράσελ στο Sky Sports F1.

