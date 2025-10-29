Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός της Ferrari ζητά αποζημίωση 74 εκατ. ευρώ για το χαμένο πρωτάθλημα του 2008.

Η πολύκροτη υπόθεση του Φελίπε Μάσα για το χαμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 το 2008 επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς αυτήν την εβδομάδα εξετάζεται στο Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός της Ferrari ζητά αποζημίωση ύψους περίπου 64 εκατομμυρίων λιρών (74 εκατομμύρια ευρώ) από τη FIA, τη Formula One Management (FOM) και τον πρώην επικεφαλής του σπορ, Μπέρνι Έκλεστον.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο σκάνδαλο του «Crashgate», που ξέσπασε μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης το 2008. Ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, οδηγός της Renault, είχε προκαλέσει σκόπιμα ατύχημα στη στροφή 17, με αποτέλεσμα να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας και να ευνοηθεί ο ομόσταβλός του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος τελικά κέρδισε τον αγώνα. Η Ferrari και ο Μάσα, που ως τότε οδηγούσαν την κούρσα, είδαν τη στρατηγική τους να ανατρέπεται πλήρως, ενώ ένα λανθασμένο pit stop -όπου το μονοθέσιο έφυγε πρόωρα με τη μάνικα του καυσίμου ακόμη συνδεδεμένη- τον έριξε εκτός διεκδίκησης.

Το χρονικό μιας χαμένης ευκαιρίας

Μετά τη Σιγκαπούρη, ο Μάσα έχασε το πρωτάθλημα από τον Λιούις Χάμιλτον για μόλις έναν βαθμό, στον δραματικό τελικό του Γκραν Πρι Βραζιλίας. Το 2023, ο Μάσα αποφάσισε να κινηθεί νομικά, όταν ο Μπέρνι Έκλεστον αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο τότε πρόεδρος της FIA, Μαξ Μόσλεϊ, γνώριζαν για το «Crashgate» εκείνη τη χρονιά, αλλά επέλεξαν να μην κινηθούν άμεσα για να μη «πληγεί η εικόνα της Formula 1».

Αργότερα, ο Έκλεστον υποστήριξε ότι τα λόγια του είχαν παρερμηνευτεί, όμως το νομικό ντόμινο είχε ήδη ξεκινήσει.

Η ακροαματική διαδικασία άρχισε την Τρίτη 28/10, με τον δικαστή να εξετάζει τα έγγραφα και να ακούει τις δύο πλευρές. Αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αποφασιστεί αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη δίκη ή αν θα απορριφθεί στο προκαταρκτικό στάδιο. Αν η πλευρά των εναγομένων πείσει το δικαστήριο, η πολυετής προσπάθεια του Μάσα ίσως λήξει εδώ.

