Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας για το όριο δαπανών των ομάδων της Formula 1 για την περασμένη σεζόν.

Η FIA ανακοίνωσε επίσημα τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαχείριση του cost cap της Formula 1 για τη σεζόν 2024, επιβεβαιώνοντας πως μόνο η Aston Martin υπέπεσε σε τυπική και όχι οικονομική παράβαση.

Το όριο κόστους εισήχθη το 2021, με στόχο να περιοριστούν οι τεράστιες διαφορές στους προϋπολογισμούς μεταξύ των κορυφαίων και των μικρότερων ομάδων. Από τα 145 εκατομμύρια δολάρια, το πλαφόν έχει μειωθεί στα 135 εκατομμύρια για το 2025, ενισχύοντας την ισορροπία στο grid.

Μετά από επταμήνη έρευνα, η FIA ανακοίνωσε στις 28 Οκτωβρίου ότι όλες οι ομάδες παρέδωσαν πλήρη και ακριβή οικονομικά στοιχεία, δείχνοντας «άριστη συνεργασία και καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

The FIA has completed its review of compliance with the 2024 FIA Formula 1 Financial Regulations



Read more: https://t.co/Ry0g24eWLr#FIA pic.twitter.com/6CcBCfH5AE October 28, 2025

Η μικρή παράβαση της Aston Martin

Πριν το GP Μεξικού, φήμες ήθελαν δύο ομάδες να είχαν παραβεί -και μάλιστα σημαντικά- τους οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1. Ωστόσο τελικά μόνο η Aston Martin επιβεβαιώθηκε πως είχε παραβεί έναν γραφειοκρατικό κανόνα, χωρίς να ξεπεράσει το οικονομικό όριο.

Η FIA ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Η παράβαση ήταν πολύ μικρής φύσης και προκλήθηκε από απρόβλεπτες συνθήκες εκτός ελέγχου της ομάδας. Η AMR και η FIA υπέγραψαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 μια Συμφωνία Αποδεκτής Παράβασης (Accepted Breach Agreement) για την επίλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές, ενώ τονίζεται ότι “δεν υπάρχουν αποδείξεις ή ενδείξεις πως η Aston Martin απέκτησε οποιοδήποτε αγωνιστικό ή οικονομικό πλεονέκτημα”».

Όπως προβλέπει ο κανονισμός, οι ομάδες πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους έκθεση έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Στην περίπτωση της Aston Martin, η έκθεση είχε προετοιμαστεί έγκαιρα, ωστόσο ο υπεύθυνος ελεγκτής δεν κατάφερε να υπογράψει εγκαίρως λόγω ανεξάρτητων, εξαιρετικών περιστάσεων, με αποτέλεσμα να χαθεί η προθεσμία. Η FIA αποδέχθηκε την εξήγηση, και με τη Συμφωνία Αποδεκτής Παράβασης (ABA), όπως προβλέπει το άρθρο 6.28 των οικονομικών κανονισμών, έκλεισε το θέμα οριστικά.

20 down. 4 to go. ▶️ pic.twitter.com/wCwrfKg7Jh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 27, 2025

Όλοι οι κατασκευαστές κινητήρων εντός ορίων

Για τη σεζόν 2024, όλοι οι προμηθευτές κινητήρων της Formula 1 – Mercedes, Ferrari, Honda, Renault και Audi – κρίθηκαν απολύτως συμμορφωμένοι με το πλαφόν δαπανών, κάτι που δεν ίσχυε πέρυσι, όταν Renault και Honda είχαν διαπράξει μικρές διαδικαστικές παραβάσεις.

Η τελευταία φορά που μια ομάδα ξεπέρασε πραγματικά το οικονομικό όριο ήταν το 2021, όταν η Red Bull δαπάνησε 5% παραπάνω, τιμωρούμενη με πρόστιμο 7 εκατομμυρίων δολαρίων και μείωση 10% στον χρόνο χρήσης αεροδυναμικής σήραγγας (CFD/αεροσήραγγα).