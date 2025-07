Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing στην πρώτη σεζόν κατά την οποία διεκδικεί πρωτάθλημα στη Formula 1 ετοιμάζεται να πάρει ένα σπουδαίο ρεκόρ από τον επτάκις πρωταθλητή.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, κατέκτησε με εντυπωσιακό τρόπο τη συνολικά έκτη νίκη του για το 2025, επικρατώντας στο GP Βελγίου και ενισχύοντας τη θέση του στη βαθμολογία.

Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren βρίσκεται πλέον 16 βαθμούς μπροστά από τον teammate του Λάντο Νόρις στο κυνήγι του τίτλου. Πέρα από τη νίκη, ο Πιάστρι κατέγραψε ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα: έφτασε τις 39 συνεχόμενες παρουσίες εντός της βαθμολογούμενης δεκάδας.

Special moments are always better shared 🧡#McLaren | #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/2gdRoNBMmm