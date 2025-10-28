Σαν Σήμερα: Οι Χάμιλτον και Φάντζιο μοιράζονται μια ξεχωριστή ημέρα (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Κι όμως! Μία τέταρτη θέση ήταν αρκετή για τον Λιούις Χάμιλτον ώστε να εξασφαλίσει έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια καριέρα. Όμως δεν είναι ο μοναδικός οδηγός της Formula 1 που εξασφάλισε πρωτάθλημα Σαν Σήμερα. Επιπλέον έχουμε τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και το έφερε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Στο MotoGP, επισκεπτόμαστε μία ακόμη φορά στο Φίλιπ Άιλαντ της Αυστραλίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1930, γεννήθηκε ο άνθρωπος που εκτόξευσε τη δημοτικότητα της F1, Μπέρνι Έκλεστον. Ο πρώην πωλητής μοτοσικλετών δοκίμασε την τύχη του στους αγώνες αυτοκινήτων για ένα διάστημα, αποφασίζοντας τελικά να επικεντρωθεί στην καθοδήγηση και συμβουλευτική της αγωνιστικής πορείας άλλων οδηγών. Ανέλαβε τις περιπτώσεις του Στούαρτ Λιούις-Έβανς και του Γιόχεν Ριντ, μέχρι που αγόρασε την ομάδα της Brabham στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Όντας επικεφαλής για πάνω από μια δεκαετία, επικεντρώθηκε στις αρμοδιότητες περί εκπροσώπησης όλων των ομάδων της F1, μέσω της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (FOCA). Το επομενο βήμα ήταν να αποκτήσει τα εμπορικά δικαιώματα του σπορ, τα οποία είχε μέχρι και τις αρχές του 2017, με τον Τσέις Κέρι να τον αντικαθιστά ύστερα από την εξαγορά της F1 από τη Liberty Media.

Σαν σήμερα το 1951, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κέρδισε το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα του Πεδράμπλες, κατακτώντας έτσι το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο αγώνας καθορίστηκε από τα ελαστικά, με την Alfa Romeo να κάνει την σωστή επιλογή και να επιλέγει ελαστικά 18 ιντσών, έναντι των 16 που επέλεξε η Ferrari.

Σαν σήμερα το 2012, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το Grand Prix Ινδίας στην πίστα Μπουντ στο Νέο Δελχί, αυξάνοντας τη βαθμολογική διαφορά του από τον Φερνάντο Αλόνσο που τερμάτισε δεύτερος. Παρόλο που εκκίνησε από την pole position και ηγήθηκε σε όλο τον αγώνα, ο Φέτελ δεν κατέκτησε το Grand Chelem καθώς ο ταχύτερος γύρος σημειώθηκε από τον Τζένσον Μπάτον.

Σαν σήμερα το 2018, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το Grand Prix Μεξικού, παίρνοντας την πέμπτη νίκη της καριέρας του στην F1. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε έτσι τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο του. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τις δύο Ferrari των Σεμπάστιαν Φέτελ και Κίμι Ράικονεν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2018, ο Μάβερικ Βινιάλες κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας για το MotoGP, στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ. Δεύτερος τερμάτισε ο Αντρέα Ιανόνε της Suzuki και τρίτος ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο με Ducati. Η έκπληξη του αγώνα ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος πήρε την pole position αλλά συγκρούστηκε με τον Johann Zarco στον πέμπτο γύρο και εγκατέλειψε.

