Στην ιταλική ομάδα βρίσκονται στην τελική φάση εξέλιξης της SF-25 καθώς μετά το Σπα δεν περιμένουν κάτι που θα βελτιώσει σημαντικά το μονοθέσιο.

Στο Grand Prix Βελγίου η Scuderia Ferrari παρουσίασε μία πολυαναμενόμενη αναβάθμιση. Πρόκειται για τη νέα πίσω ανάρτηση, η οποία έχει ως στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της ταχύτητας και συμπεριφορά της SF-25, αλλά και να μεγαλώσει το παράθυρο λειτουργίας της.

Το νέο εξάρτημα έφερε αποτελέσματα, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ανεβαίνει στο βάθρο, κρατώντας πίσω του και με άνεση τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο Λιούις Χάμιλτον παραδέχθηκαν πως οι αναβαθμίσεις δούλεψαν.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αναγνώρισε τις αδυναμίες του μονοθεσίου στο Grand Prix Βελγίου, τονίζοντας πως οι αργές στροφές αποτελούν πρόκληση ενόψει της Ουγγαρίας. «Δεν ήμασταν τόσο γρήγοροι στις αργές στροφές, και αυτό θα είναι καθοριστικό θέμα στην Ουγγαρία. Όμως όσα μάθαμε εδώ θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε στη συνέχεια», δήλωσε ο Βασέρ μετά τον αγώνα στο Σπα.

He doesn't know it yet, but he's going to go from the pit lane to P7 🔥 pic.twitter.com/j8vj3xbPF1