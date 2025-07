Πέμπτο βάθρο για τη Scuderia Ferrari στη φετινή της Formula 1, με τον Μονεγάσκο να υπερασπίζεται την 3η θέση μέχρι τέλους.

Χαρούμενος από την εικόνα του μονοθεσίου της Ferrari στις μεικτές συνθήκες του Σπα εμφανίστηκε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ανέβηκε στο βάθρο, κάτι που απέδωσε στις αναβαθμίσεις της SF-25 που έφερε η ιταλική ομάδα στο Grand Prix Βελγίου.

«Είμαι ικανοποιημένος από τα βήματα προς τα εμπρός που κάνουμε και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί γνωρίζω πόση δουλειά έκανε η ομάδα στο Μαρανέλο για τις αναβαθμίσεις. Ξεκάθαρα με βοήθησαν να βρεθώ στο βάθρο και να κρατήσω πίσω μου τον Μαξ. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, καθώς ήταν πολύ κοντά μέχρι το τέλος του αγώνα».

