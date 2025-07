Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing εξέφρασε παράπονα για το γεγονός ότι ελάχιστοι γύροι έγιναν στο Grand Prix Βελγίου με βρεγμένη την πίστα.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Αγώνα του Grand Prix Βελγίου να περιμένει να στεγνώσει σε μεγάλο βαθμό η πίστα του Σπα πριν δώσει το «ΟΚ» για την εκκίνηση, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 άσκησε κριτική για το γεγονός ότι δεν έγιναν παρά ελάχιστοι γύροι σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Ο Ολλανδός μπορεί να πίεσε τον Σαρλ Λεκλέρ για την 3η θέση, όμως θεωρεί ότι στην πραγματικότητα δεν είχε ελπίδες να ανέβει στο βάθρο. «Ποτέ δεν ένιωσα ότι έδινα αυτή την μάχη. Με τα ενδιάμεσα ελαστικά ήμασταν φυσιολογικά λίγο πιο γρήγοροι, λόγω του set up που είχαμε στο μονοθέσιο. Σε μία στιγμή ήμουν πολύ κοντά, φθάνοντας στην Eau Rouge, όμως χάνεις πολλή κάθετη δύναμη όταν ακολουθείς άλλο μονοθέσιο».

Eyes onto the next Race 🦁#F1 || #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Zrk80GgXkX