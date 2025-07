Ο δρόμος για τη νίκη στο σημερινό αγώνα της Formula 1 στο Σπα θα είναι αρκετά δύσκολος, με τη βροχή να αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο 13ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Βελγίου, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 44 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο τελευταίος του Ιουλίου και ο προ-τελευταίος πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

