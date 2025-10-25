Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον πήρε έναν ακόμη τίτλο και οι Ρόσι-Μάρκεθ είχαν το συμβάν στη Μαλαισία (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Περιήγηση σε χώρες όλου του πλανήτη περιλαμβάνει η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στη Formula 1, δύο οδηγοί εξασφάλισαν μαθηματικά πρωτάθλημα, ενώ ένας θρύλος του σπορ ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Στο MotoGP, θα θυμηθούμε μία μεγάλη μάχη από το παρελθόν, ενώ η Porsche σημείωσε την τελευταία της επιτυχία σε αγώνες ράλλυ παγκοσμίου επιπέδου.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Τζον Σέρτις τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix Μεξικού ώστε να εξασφαλίσει και μαθηματικά το μοναδικό του πρωτάθλημα στην F1. Με αυτό το επίτευγμα, ο Βρετανός έγινε ο πρώτος –και τελευταίος μέχρι σήμερα– οδηγός που κατέκτησε παγκόσμιο τίτλο τόσο στους 2 όσο και στους 4 τροχούς. Ο Τζιμ Κλαρκ όδευε ολοταχώς προς τη διατήρηση του θρόνου αλλά ο κινητήρας του τον πρόδωσε στον προτελευταίο γύρο. Την πρωτοπορία πήρε ο Γκρέιαμ Χιλ, ο οποίος υπήρξε με τη σειρά του θύμα μηχανικού προβλήματος. Παράλληλα, ο Λορένζο Μπαντίνι έδωσε τη δεύτερη θέση του στον Σέρτις ώστε να σιγουρέψει τον τίτλο για τον teammate του. Νικητής του αγώνα ήταν εν τέλει ο Νταν Γκέρνι.

Σαν σήμερα το 1970, ο Τζακ Μπράμπαμ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την F1. Ιδρυτής της δικής του ομάδας στο σπορ, ο Μπράμπαμ κατέκτησε τρεις τίτλους στην F1 (1959, 1960 & 1966), με τον τελευταίο του μάλιστα να επιτυγχάνεται με δικό του μονοθέσιο – επιτυχία που ενδεχομένως να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά. Λόγω του σκληροτράχηλου χαρακτήρα του εντός πίστας, είχε το προσωνύμιο «Black Jack».

Σαν σήμερα το 1980, η Porsche σημείωσε την δεύτερη και τελευταία της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), κερδίζοντας στον Γύρο της Κορσικής. Νικητής ήταν ο Ζαν-Λουκ Τεριέ με μια 911, αφήνοντας πάνω από 10 λεπτά πίσω του το Fiat 131 Abarth του Βάλτερ Ρερλ. Τρίτος ήταν ο Αλέν Κοπιέ, επίσης με μια Porsche 911.

Σαν σήμερα το 1992, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιαπωνίας για τη Formula 1. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο τα outsider πρωταγωνίστησαν. Νικητής ήταν ο Ρικάρντο Πατρέζε της Williams, ο οποίος ανέβηκε για τελευταία φορά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της McLaren τερμάτισε δεύτερος ενώ τρίτος ήταν ο Μάρτιν Μπραντλ της Benetton.

Σαν σήμερα το 2009, o Κέισι Στόνερ είχε ένα εξαιρετικό Grand Prix Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ, κερδίζοντας με τεράστια διαφορά έναντι του ανταγωνισμού. Ο αναβάτης της Ducati άφησε 15 δευτερόλεπτα πίσω του τους Ντάνι Πεντρόσα και Βαλεντίνο Ρόσι, οι οποίοι μονομάχησαν για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Σαν σήμερα το 2015, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό και ανατρεπτικό Grand Prix ΗΠA στην πίστα του Τέξας. Η βροχή πριν την εκκίνηση άλλαξε τα δεδομένα και οι πρωταγωνιστές προσέφεραν εντυπωσιακές μάχες από τον πρώτο γύρο. Η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes. Οι Λιοίς Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ στο τέλος μονομάχησαν σκληρά, με τον Βρετανό να επικρατεί και να εξασφαλίζει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα του.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, ο Ντάνι Πεντρόσα κέρδισε το Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP, με τον Χόρχε Λορένθο να τερματίζει δεύτερος. Όμως η στιγμή του αγώνα ήταν η επαφή των Βαλεντίνο Ρόσι και Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ιταλός έδινε μάχη με τον Λορένθο για τον τίτλο, όμως αντάλλαζε θέσεις με τον Ισπανό της Honda. Πεπεισμένος πως ο Μάρκεθ ήθελε να τον καθυστερήσει για να βοηθήσει τον Λορένθο, ο Ρόσι τον έβγαλε εκτός γραμμής στη στροφή 14. Ο αναβάτης της Honda έπεσε στην άσφαλτο και ο Ρόσι τερμάτισε τρίτος. Το συμβάν εξετάστηκε από τους αγωνοδίκες και επέβαλαν ποινή εκκίνησης από την τελευταία θέση στον Ιταλό για τον επόμενο αγώνα στη Βαλένθια.

Σαν σήμερα το 2020, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μια θαυμάσια εμφάνιση στο Grand Prix Πορτογαλίας και κέρδισε με άνεση τον αγώνα. Παρά το γεγονός πως ο Βρετανός έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση από τους Βάλτερι Μπότας και Κάρλος Σάινθ, επέστρεψε γρήγορα στην κορυφή. Στα αποτελέσματα, άφησε πίσω του τον Μπότας για 25 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Φωτογραφίες: bbcf1/X